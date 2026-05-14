Confiança x Grêmio: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/05) pela Copa do Brasil Confiança e Grêmio jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 14.05.26 18h00 Confiança e Grêmio jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo (Gabriel Machado/AGIF) Confiança x Grêmio disputam hoje, quinta-feira (14/05), o jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil 2026. A partida ocorrerá às 19h (horário de Brasília), na Arena Batistão, em Aracaju (SE). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Confiança x Grêmio ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo Amazon Prime Video, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? No confronto de ida, o Grêmio venceu por 2 a 0 na Arena do Grêmio e abriu boa vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, o Tricolor Gaúcho pode perder por até um gol de diferença para garantir a classificação. Já o Confiança precisa vencer por três ou mais gols para avançar diretamente. Caso o time sergipano vença por dois gols de vantagem, a decisão será nos pênaltis. O Grêmio busca confirmar a vaga mesmo após a derrota para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Confiança, por sua vez, vive momento delicado, sem vencer há seis partidas e com mudança recente no comando técnico. VEJA MAIS VÍDEO: Jogadores aplaudem torcida do Paysandu após empate pela Copa do Brasil Mesmo com a eliminação, torcedores bicolores foram reconhecidos pelos atletas vascaínos em São Januário Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões Confiança x Grêmio: prováveis escalações Confiança: Rafael Pascoal; Weriton, Lucas Cunha, Mantovani e Kelvyn; Lorran, Renilson, Gabriel Zeca e PK; João Pedro e Danielzinho. Técnico: Ricardo Resende. Grêmio: Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Pérez, Nardoni, Willian e Gabriel Mec; Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro. Arbitragem de Confiança x Grêmio Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR) Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Andrey Luiz de Freitas (PR) VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO) FICHA TÉCNICA Confiança x Grêmio Copa do Brasil Local: Arena Batistão, em Aracaju (SE) Data/Horário: 14 de maio de 2026, às 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave confiança grêmio copa do brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 SÉRIE A Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Fluminense e São Paulo se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 18h00 EXISTE? Paraense chama atenção ao 'concluir curso de Paysandu' na UFPA; entenda Publicação sobre uma suposta graduação voltada a bicolores chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de torcedores do Papão 15.05.26 22h59 jogo de hoje Internacional x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Internacional e Vasco se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 17h30