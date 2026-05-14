Confiança x Grêmio: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/05) pela Copa do Brasil

Confiança x Grêmio disputam hoje, quinta-feira (14/05), o jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil 2026. A partida ocorrerá às 19h (horário de Brasília), na Arena Batistão, em Aracaju (SE). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Confiança x Grêmio ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo Amazon Prime Video, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

No confronto de ida, o Grêmio venceu por 2 a 0 na Arena do Grêmio e abriu boa vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Com o resultado, o Tricolor Gaúcho pode perder por até um gol de diferença para garantir a classificação. Já o Confiança precisa vencer por três ou mais gols para avançar diretamente. Caso o time sergipano vença por dois gols de vantagem, a decisão será nos pênaltis.

O Grêmio busca confirmar a vaga mesmo após a derrota para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Confiança, por sua vez, vive momento delicado, sem vencer há seis partidas e com mudança recente no comando técnico.

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Confiança x Grêmio: prováveis escalações

Confiança: Rafael Pascoal; Weriton, Lucas Cunha, Mantovani e Kelvyn; Lorran, Renilson, Gabriel Zeca e PK; João Pedro e Danielzinho. Técnico: Ricardo Resende.

Grêmio: Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Pérez, Nardoni, Willian e Gabriel Mec; Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Arbitragem de Confiança x Grêmio

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

FICHA TÉCNICA

Confiança x Grêmio

Copa do Brasil

Local: Arena Batistão, em Aracaju (SE)

Data/Horário: 14 de maio de 2026, às 19h