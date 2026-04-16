Como eliminações de Barcelona, Liverpool e Real Madrid ajudam Ancelotti na Copa do Mundo Calendário de Raphinha, Alisson, Vinicius Júnior e Éder Militão fica mais leve após saídas de seus clubes da Champions Estadão Conteúdo 16.04.26 8h41 Quatro jogadores da seleção brasileira terão um período de descanso maior no fim da temporada europeia, podendo chegar mais preservados. As eliminações de Barcelona, Liverpool e Real Madrid na Champions League aliviaram o calendário de Raphinha, Alisson, Vinicius Júnior e Éder Militão. Esses quatro atletas não terão compromissos de semifinal, previstos para o fim de abril e começo de maio, nem a final, marcada para 30 de maio. A decisão da Champions ocorreria após a convocação para a Copa do Mundo, agendada para 18 de maio. Situação de Raphinha e Alisson Raphinha e Alisson não participaram dos jogos das quartas de final da Champions. O atacante sofre com uma lesão muscular na coxa, sentida na última Data Fifa, quando o Brasil enfrentou França e Croácia. O jogador do Barcelona esteve ausente no segundo jogo da Data Fifa. O goleiro Alisson foi convocado, mas cortado por ter sido diagnosticado com lesão muscular na coxa. O técnico do Liverpool, Arne Slot, indicou um prazo de retorno mais longo para o goleiro. "Ele ficará fora por um pouco mais de tempo. Esperamos que esteja em forma no fim da temporada", afirmou o treinador em coletiva. Houve especulações sobre a ausência de Alisson na Copa do Mundo. Contudo, o próprio goleiro se manifestou: "Não tive nova lesão. Estou em fase de tratamento, e o plano é estar em plenas condições de jogo até o final de abril!", publicou o atleta nas redes sociais. Recuperação de Militão e Vini Jr. Do Real Madrid, Éder Militão ficou fora da última convocação devido a problemas musculares. Ele retornou após quase quatro meses de inatividade. O retorno de Militão foi marcado por um gol, apesar da derrota do Real Madrid para o Mallorca por 2 a 1. Desde então, ele atuou por 63 minutos no jogo de ida contra o Bayern e 26 minutos contra o Girona, além de jogar a partida completa de volta contra os alemães. Já Vinicius Júnior não se lesiona desde maio de 2025. Mesmo sem lesões recentes, a folga sem jogos reduz a carga sobre o atacante, que é cobrado como um dos destaques da seleção brasileira. Brasileiros na reta final da Champions Por outro lado, três jogadores da seleção brasileira continuam na disputa da Champions League. Marquinhos, do PSG, e Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães, ambos do Arsenal, avançaram às semifinais. O trio pode chegar à final da competição. O Arsenal enfrentará o Atlético de Madrid na semifinal, enquanto o PSG jogará contra o Bayern de Munique. O primeiro jogo da semifinal entre franceses e alemães será em 28 de abril, em Paris. A partida de volta está prevista para 5 de maio. O confronto entre ingleses e espanhóis começará em 29 de abril, em Madri. A volta ocorrerá em 6 de maio, em Londres. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol eliminações Barcelona Liverpool Real Madrid Ancelotti Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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