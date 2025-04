Comitê Olímpico italiano pede suspensão de eventos esportivos no dia do funeral do papa

O Comitê Olímpico da Itália pediu nesta terça-feira a suspensão dos eventos esportivos agendados para sábado, dia do funeral do papa Francisco. A entidade também solicitou que os eventos, em outros dias, respeitem um minuto de silêncio em homenagem ao argentino, que morreu na segunda-feira, aos 88 anos.

A agenda esportiva na Itália para o próximo sábado, dia 26, inclui três jogos de futebol do Campeonato Italiano, um deles entre a líder Inter de Milão e a Roma. O comitê não deixou claro se a demanda envolve as demais partidas da rodada, na sexta-feira (dia 25) e no domingo (27).

Todos os eventos esportivos que estavam programados para segunda-feira na Itália foram adiados após a morte de Francisco. Isso incluiu quatro jogos do Italiano, que foram transferidos para quarta-feira. Os jogos na Argentina, país natal do papa Francisco, também foram suspensos.

Na Itália, o governo declarou cinco dias de luto nacional. Francisco morreu na manhã de segunda-feira, pelo horário local, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) e colapso cardiocirculatório. Ele estava se recuperando em seu apartamento, após cinco semanas internado com pneumonia.

Nesta terça-feira, o Vaticano informou que o funeral do papa Francisco foi marcado para sábado, às 5 horas, pelo horário de Brasília, na Praça de São Pedro, antes do sepultamento no mesmo dia na basílica Santa Maria Maggiore de Roma.