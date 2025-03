Comentarista do Paraguai chama brasileiros de macacos após derrota da seleção contra Argentina

O âncora e comentarista esportivo paraguaio Enrique Vargas Peña fez um comentário racista ao se referir aos brasileiros como "macacos" nesta quarta-feira (26), enquanto falava sobre a derrota da seleção brasileira para a Argentina no dia anterior.

Vargas Peña é um dos principais âncoras da rádio ABC Cardinal, pertencente ao jornal ABC Color. Durante o programa, ele declarou: "Outra felicidade enorme que eu tive ontem foi que o Brasil perdeu de 4 a 1. Os macacos!"

Diante da fala, uma das apresentadoras do programa o interrompeu e alertou: "Meu Deus... você vai receber uma multa." Ela fazia referência à lei paraguaia que prevê punições para casos de racismo. No entanto, Vargas Peña rebateu, fazendo uma declaração ofensiva à presidente do Palmeiras, Leila Pereira: "Não, aquela cachorra de m** não vai dirigir a palavra a mim."*

Leila Pereira foi uma das principais vozes a condenar os episódios de racismo ocorridos durante uma partida da Libertadores Sub-20, no Paraguai. No jogo entre Palmeiras e Cerro Porteño, em 6 de março, o jogador Luighi, do time paulista, foi alvo de insultos racistas por parte da torcida adversária.

Após o incidente, a Conmebol aplicou uma multa de US$ 50 mil ao Cerro Porteño, mas Leila Pereira classificou a penalidade como "ridícula". Ela também criticou a entidade que regula o futebol sul-americano, cuja sede fica no Paraguai.

Embora o país tenha aprovado, em 2022, uma lei que pune atos racistas, especialistas avaliam que a aplicação da legislação ainda enfrenta desafios e pode não resultar em punições efetivas para os agressores.