Começa a 3ª edição dos Jogos e Brincadeiras Estudantis das Infâncias de Castanhal

A partir desta quarta-feira (28) até sexta-feira (30), acontece a terceira edição dos Jogos e Brincadeiras Estudantis das Infâncias – JEBEI, um evento que celebra o Dia Mundial do Brincar, promovendo a importância do brincar na infância. A abertura foi realizada nesta manhã no ginásio Loyola Passarinho, em Castanhal, com a participação de muitas crianças animadas.

O JEBEI deste ano tem como tema : Território do Brincar-jogos e brincadeiras que acolhem, é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação (Semed), em parceria com as secretarias municipais de Esporte e Lazer (Semel) e de Cultura (Secult). Este ano, 1.034 estudantes da rede municipal de ensino, com idades entre três e nove anos, estão inscritos. As atividades envolvem 55 escolas, incluindo 18 escolas, 13 centros e creches de educação infantil, além de 24 escolas da zona rural do município.

As brincadeiras propostas incluem corrida do trator, corrida de revezamento com tora, corrida do tapete, circuito motor, bola ao cesto, chute ao gol, corrida da centopeia, banyoka, saltando feijão, amarelinha africana e pegue bastão.

Segundo Adriane Brito, assessora da coordenadoria de ensino infantil da Semed, o principal objetivo é proporcionar momentos de vivência e interação entre as crianças da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

“Queremos fortalecer esse momento de convivência, ampliando o aprendizado por meio de atividades lúdicas, brincadeiras e jogos que valorizam as origens africanas e indígenas, além de desenvolver o espírito esportivo. Assim, incentivamos a interação, a troca de saberes, a comunicação, o lazer e o entretenimento”, explicou Adriane Brito.

Os jogos acontecerão no ginásio da praça Georgina Nascimento, no bairro da Saudade, das 8h ao meio-dia, promovendo uma manhã de diversão e aprendizado para as crianças de Castanhal.