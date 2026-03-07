Combustível mais caro: mudança no regulamento da Fórmula 1 aumenta gastos A nova composição visa reduzir até 60% das emissões dos gases de efeito estufa e um litro deve variar entre US$ 170 a US$ 300 (de R$ 895 a R$1580, na cotação atual) Lívia Ximenes 07.03.26 22h30 O regulamento de 2026 apresenta mudanças significativas para a Fórmula 1 (Reprodução / Instagram @f1) O regulamento da Fórmula 1 passou por alterações para a temporada de 2026. No 76º ano da categoria de automobilismo, os carros usam, pela primeira vez, combustível 100% renovável. A mudança é parte do compromisso da F1 em se tornar “carbono zero” até 2030. VEJA MAIS F1: entenda problema no motor da Aston Martin e impactos que vibrações podem trazer aos pilotos Bortoleto vê dia positivo após treinos na Austrália e cita aprendizado: 'Parte do processo' Brasileiro reconheceu que muita coisa precisa ser feita, mas considerou a sexta-feira de trabalho bastante positiva Piastri exalta McLaren no 2º treino livre e pede foco para GP da Austrália; Bortoleto é 14º Dono do melhor tempo na sessão ao cravar 1min19s729, o australiano citou a evolução do seu carro A partir de agora, os combustíveis fósseis estão eliminados da categoria e, com isso, os carros devem reduzir até 60% das emissões dos gases de efeito estufa. Entretanto, a nova composição pode sair caro às equipes. Feito de forma sintética a partir da captura de carbono, o combustível sustentável deve variar entre US$ 170 e US$ 300 (de R$ 895 a R$1580, na cotação atual). Segundo diretor técnico da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Jan Monchaux, o valor elevado reflete a qualidade e inovação tecnológica presentes na novidade. “Por ser um produto tão elaborado e produzido em pouca quantidade, o custo é alto. A Fórmula 1 é um laboratório, uma vitrine para as tecnologias que serão desenvolvidas para os carros de rua”, explica. Cada carro de F1 possui um tanque com capacidade para até 100 litros, quantidade adequada para completar qualquer circuito presente no calendário. Conforme o valor do litro do combustível, um tanque cheio deve custar até US$ 30 mil (mais de R$ 150 mil, atualmente). Visto que as equipes possuem dois carros na pista, por corrida há um gasto de US$ 60 mil — ou seja, mais de R$ 300 mil. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 F1 alta combustível sustentabilidade combustível renovável carbono zero COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Após perder o Parazão, Tonhão pede desculpas à torcida do Remo e diz que faltou 'sangue nos olhos' Presidente do Remo afirmou que a campanha do Remo no Parazão não foi digna da história do clube 09.03.26 14h41 futebol Re-Pa da final do Parazão leva mais de 46 mil torcedores ao Mangueirão Paysandu superou o Remo e também teve o maior público no clássico 09.03.26 13h49 FUTEBOL Parazão termina sem paralisações pela primeira vez em sete edições; relembre histórico Campeonato foi ameaçado, mas terminou sem suspensões e seguiu corretamente o calendário 09.03.26 12h32 lamentável FPF se pronuncia sobre confusão no Mangueirão após o Re-Pa: 'Episódio grave' Federação responsabilizou o ex-jogador e ex-BBB Hadson Nery, o Hadbala, pelo início da briga 09.03.26 11h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES lamentável FPF se pronuncia sobre confusão no Mangueirão após o Re-Pa: 'Episódio grave' Federação responsabilizou o ex-jogador e ex-BBB Hadson Nery, o Hadbala, pelo início da briga 09.03.26 11h34 confusão Jogadores e membros do Remo e do Paysandu brigam após a final do Parazão Atletas azulinos e bicolores discutiram após o final do jogo na zona mista do Mangueirão 09.03.26 10h54 futebol Ítalo comemora título do Paysandu e provoca o Remo: 'Não sei qual será a desculpa' Artilheiro bicolor exaltou a equipe após a confirmação da conquista do Parazão no último domingo (8) 09.03.26 10h13 Futebol Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos. 08.03.26 19h20