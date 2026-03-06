Bortoleto vê dia positivo após treinos na Austrália e cita aprendizado: 'Parte do processo' Brasileiro reconheceu que muita coisa precisa ser feita, mas considerou a sexta-feira de trabalho bastante positiva Estadão Conteúdo 06.03.26 9h28 Gabriel Bortoleto, da Audi (Instagram @gabrielbortoleto_) Depois de participar dos dois treinos livres para o GP da Austrália de Fórmula 1, o brasileiro Gabriel Bortoleto demonstrou otimismo ao falar de sua avaliação sobre o desempenho do R26 na pista. Ele reconheceu que muita coisa precisa ser feita, mas considerou a sexta-feira de trabalho bastante positiva. "O primeiro treino livre foi muito sólido e tranquilo, o que nos deu uma boa base para começar. No TL2, tive um pouco mais de dificuldade com alguns detalhes que precisamos corrigir para amanhã, mas isso faz parte do processo, diante de um regulamento tão novo", afirmou. Em uma temporada que vai ser marcada por diversas mudanças, o piloto da Audi, que finalizou a primeira atividade no nono posto, e a segunda na 14ª colocação, pregou necessidade de ter muita dedicação e trabalho para obter os melhores resultados. "Nesta fase estamos focados em aprimorar o básico, construindo as bases antes de passarmos para os detalhes mais refinados. Ainda há muitas áreas para ajustar no carro e na unidade de potência. E tenho certeza de que esse entendimento só virá com os tempos e os dados", afirmou. Diante da pressão que domina as equipes em todo início de calendário, Bortoleto adotou um tom de serenidade para saber entender o momento de mudança na Fórmula 1. "Ainda é muito cedo na temporada. Assim, entendo que a prioridade é continuar aprendendo e melhorando", comentou o brasileiro. Ele comentou ainda sobre a expectativa da Audi para a temporada. "Precisamos esperar um pouco para que as outras equipes mostrem todo o seu potencial, mas honestamente, não me parece ruim. Estamos felizes por ter uma base para começar agora", completou. Os pilotos voltam à pista na noite desta sexta-feira para a disputa do terceiro treino livre. A sessão classificatória acontece na madrugada deste sábado, às 2h (horário de Brasília). A corrida está programada para 1h (horário de Brasília), no domingo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1/ GP da Austrália 2º treino livre Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Justiça acata recurso do Remo e Diego Hernández está liberado para o Re-Pa da final do Parazão Informação foi confirmada pelo advogado azulino, Gustavo Fonseca. 06.03.26 11h07 MMA Sport Club Amazônia Fight League ocorre neste sábado, em Belém 06.03.26 10h37 Futebol Re-Pa consolida potencial de audiência 06.03.26 10h32 futebol Paysandu conhece adversário da terceira fase da Copa do Brasi; confira Além do Papão, Águia de Marabá, Tuna Luso e Castanhal também vão disputar a terceira etapa do torneio 06.03.26 9h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu conhece adversário da terceira fase da Copa do Brasi; confira Além do Papão, Águia de Marabá, Tuna Luso e Castanhal também vão disputar a terceira etapa do torneio 06.03.26 9h12 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol, Bundesliga, Série A saudita e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 06.03.26 7h00 HOMENAGEADOS Donald Trump recebe Messi e jogadores do Inter Miami na Casa Branca Equipe foi homenageada pelo presidente dos Estados Unidos após conquistar o título da MLS na última temporada 06.03.26 7h44 LEI É LEI Após cantos homofóbicos da torcida, Paysandu pode jogar de portões fechados? Entenda O caso provoca o questionamento: os "torcedores" que cantam e compartilham este tipo de conteúdo esqueceram que é crime ou preferem manter cometendo os atos impunemente? 05.03.26 14h59