Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Bortoleto vê dia positivo após treinos na Austrália e cita aprendizado: 'Parte do processo'

Brasileiro reconheceu que muita coisa precisa ser feita, mas considerou a sexta-feira de trabalho bastante positiva

Estadão Conteúdo
fonte

Gabriel Bortoleto, da Audi (Instagram @gabrielbortoleto_)

Depois de participar dos dois treinos livres para o GP da Austrália de Fórmula 1, o brasileiro Gabriel Bortoleto demonstrou otimismo ao falar de sua avaliação sobre o desempenho do R26 na pista. Ele reconheceu que muita coisa precisa ser feita, mas considerou a sexta-feira de trabalho bastante positiva.

"O primeiro treino livre foi muito sólido e tranquilo, o que nos deu uma boa base para começar. No TL2, tive um pouco mais de dificuldade com alguns detalhes que precisamos corrigir para amanhã, mas isso faz parte do processo, diante de um regulamento tão novo", afirmou.

Em uma temporada que vai ser marcada por diversas mudanças, o piloto da Audi, que finalizou a primeira atividade no nono posto, e a segunda na 14ª colocação, pregou necessidade de ter muita dedicação e trabalho para obter os melhores resultados.

"Nesta fase estamos focados em aprimorar o básico, construindo as bases antes de passarmos para os detalhes mais refinados. Ainda há muitas áreas para ajustar no carro e na unidade de potência. E tenho certeza de que esse entendimento só virá com os tempos e os dados", afirmou.

Diante da pressão que domina as equipes em todo início de calendário, Bortoleto adotou um tom de serenidade para saber entender o momento de mudança na Fórmula 1. "Ainda é muito cedo na temporada. Assim, entendo que a prioridade é continuar aprendendo e melhorando", comentou o brasileiro.

Ele comentou ainda sobre a expectativa da Audi para a temporada. "Precisamos esperar um pouco para que as outras equipes mostrem todo o seu potencial, mas honestamente, não me parece ruim. Estamos felizes por ter uma base para começar agora", completou.

Os pilotos voltam à pista na noite desta sexta-feira para a disputa do terceiro treino livre. A sessão classificatória acontece na madrugada deste sábado, às 2h (horário de Brasília). A corrida está programada para 1h (horário de Brasília), no domingo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Fórmula 1/ GP da Austrália

2º treino livre

Bortoleto
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Justiça acata recurso do Remo e Diego Hernández está liberado para o Re-Pa da final do Parazão

Informação foi confirmada pelo advogado azulino, Gustavo Fonseca.

06.03.26 11h07

MMA Sport Club

Amazônia Fight League ocorre neste sábado, em Belém

06.03.26 10h37

Futebol

Re-Pa consolida potencial de audiência

06.03.26 10h32

futebol

Paysandu conhece adversário da terceira fase da Copa do Brasi; confira

Além do Papão, Águia de Marabá, Tuna Luso e Castanhal também vão disputar a terceira etapa do torneio

06.03.26 9h12

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Paysandu conhece adversário da terceira fase da Copa do Brasi; confira

Além do Papão, Águia de Marabá, Tuna Luso e Castanhal também vão disputar a terceira etapa do torneio

06.03.26 9h12

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol, Bundesliga, Série A saudita e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira

06.03.26 7h00

HOMENAGEADOS

Donald Trump recebe Messi e jogadores do Inter Miami na Casa Branca

Equipe foi homenageada pelo presidente dos Estados Unidos após conquistar o título da MLS na última temporada

06.03.26 7h44

LEI É LEI

Após cantos homofóbicos da torcida, Paysandu pode jogar de portões fechados? Entenda

O caso provoca o questionamento: os "torcedores" que cantam e compartilham este tipo de conteúdo esqueceram que é crime ou preferem manter cometendo os atos impunemente?

05.03.26 14h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda