Sampaoli e mais oito pessoas no Galo testam positivo para a Covid-19

O Atlético-MG informou na noite desta segunda-feira que mais nove pessoas do clube testaram positivo para a Covid-19. Diversos membros da comissão técnica, entre eles o técnico Jorge Sampaoli, estão entre os infectados. Em nota, o Galo afirmou ainda que não sabe precisar quem estará no duelo de quarta-feira, contra o Athletico-PR, em jogo adiado da sexta rodada do Brasileiro, já que o auxiliar jorge Désio também foi infectado. Os novos casos de Covid-19 apareceram menos de uma semana depois que o volante Rubens, do time de transição, foi diagnosticado com a doença. Ele teve contato direto com os demais atletas do grupo, potencializando o risco de novos casos. Durante a semana, os exames do protocolo de saúde do Galo deram negativos antes da delegação embarcar para o duelo contra o Corinthians, no sábado, em São Paulo.

Entretanto, o período de incubação do coronavírus é de 3 a 14 dias e os exames feitos no elenco podem ter dado falso negativo, pois ainda não estariam incubados pelo vírus. Com esses nove casos, mais o de Rubens, o Atlético já contabilizou 12 pessoas infectadas no total. Até a última semana, o Alvinegro havia registrado a doença apenas no meia Cazares, que foi para o Timão, em maio. Entre os jogadores, apenas o zagueiro Gabriel testou positivo. Todos aqueles infectados estão assintomáticos ou com sintomas leves e já se encontram devidamente isolados.

Outro contaminado é o meia Alan Franco. Mas seu diagnóstico foi feito quando estava com a seleção do Equador. Ele também está sem sintomas.

Confira quem são os contaminados pela Covid-19 nesta nova bateria de exames:

Jorge Sampaoli (treinador)Gabriel Andreata (gerente de futebol)Jorge Desio (auxiliar técnico)Pablo Fernandez (preparador físico)Marcos Fernandez (auxiliar de preparação física)Gabriel (atleta)Domênico Bhering (diretor de Comunicação)Frederico Fortes (analista de desempenho)Danilo Minutti (treinador de goleiros)