Com vitória do Lakers, LeBron James se aproxima de marca de 40 mil pontos

Em uma partida acirrada, o Los Angeles Lakers superou o Washington Wizards por 134 a 131, na prorrogação, na noite de ontem (29). Essa é a segunda vitória seguida dos Lakers, que marca o avanço de LeBron James para a marca histórica de 40 mil pontos. Os jogos da NBA também contaram com triunfos do Golden State Warriors e do Denver Nuggets, atual campeão da rodada.

Na partida em casa, os Lakers foram irregulares, com muitos erros individuais e coletivos. Desta vez, a equipe penou, a ponto de precisar da prorrogação para vencer um rival que vinha de 12 derrotas consecutivas. O jogo foi marcado pelo “double-double” de Anthony Davis, com seus 40 pontos e 15 rebotes, e LeBron James, que movimentou o jogo com 31 pontos.

O astro ficou apenas nove pontos a menos de se tornar o primeiro jogador da história da NBA a atingir 40 mil pontos na competição. O norte-americano deve alcançar o recorde neste sábado (02/3), na partida dos Lakers contra o Denver Nuggets, novamente diante de sua torcida.

“É um campeonato difícil, e depois da vitória de ontem (quarta) à noite, tivemos que enfrentar um time jovem e problemático que não está jogando muito, apenas jogando duro, com muita velocidade, muita juventude, e obviamente levamos 53 minutos para fazer o trabalho”, comentou o astro.

Os Lakers também estão próximos da zona de classificação para os playoffs. Na Conferência Oeste, a equipe coleciona 33 vitórias e 28 derrotas, no 9° lugar.

Confira os resultados da rodada da última quinta-feira (29)

-Charlotte Hornets 99 x 111 Milwaukee Bucks

-Orlando Magic 115 x 107 Utah Jazz

-Los Angeles Lakers 134 x 131 Washington Wizards

-Brooklyn Nets 124 x 97 Atlanta Hawks

-New York Knicks 99 x 110 Golden State Warriors

-San Antonio Spurs 132 x 118 Oklahoma City Thunder

-Phoenix Suns 110 x 105 Houston Rockets

-Denver Nuggets 103 x 97 Miami Heat

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)