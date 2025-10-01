Com Vini Jr e Rodrygo de volta, Ancelotti anuncia convocados para amistosos na próxima Data FIFA Com desfalques de titulares como Marquinhos, Alisson e Raphinha, lista privilegia atletas que atuam na Europa Iury Costa 01.10.25 15h38 Lista tem alguns desfalques por lesão. (Foto: @rafaelribeirorio I CBF) O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou nesta quarta-feira (1º) a lista de jogadores convocados para os amistosos de outubro contra Coreia do Sul e Japão. Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil entra em campo para mais duas partidas preparatórias no continente asiático. A partida contra a Coreia do Sul será realizada no dia 10, às 8h (horário de Brasília), em Seul. Já o confronto com o Japão acontece no dia 14, às 7h30 (de Brasília), em Tóquio. Após a Data Fifa de outubro, a CBF confirmou que em novembro a Seleção disputará amistosos contra seleções europeias em Paris e Londres e estuda duelos diante de equipes africanas. Convocação da Seleção Brasileira Goleiros Bento Ederson Hugo Souza Defensores Caio Henrique Carlos Augusto Douglas Santos Éder Militão Fabrício Bruno Gabriel Magalhães Lucas Beraldo Vanderson Wesley Meias André Casemiro Bruno Guimarães João Gomes Joelinton Lucas Paquetá Atacantes Estêvão Gabriel Martinelli Igor Jesus Luis Henrique Matheus Cunha Richarlison Rodrygo Vinícius Júnior VEJA MAIS Ancelotti terá de 'reinventar' seleção em convocação sem Alisson, Marquinhos e Raphinha Alguns titulares absolutos ficaram de fora por lesão, entre eles o zagueiro Marquinhos, o atacante Raphinha e o goleiro Alisson. Ancelotti destacou que a lista é voltada para a logística dos amistosos na Ásia e ainda não representa a convocação definitiva para a Copa do Mundo. "É uma lista que ainda não é definitiva, porque ainda temos jogos hoje e na próxima semana. Para esses amistosos no Japão e Coreia, privilegiamos os jogadores da Europa por uma questão logística de viagens. Obviamente ainda não é a lista final, mas acredito que muitos desses jogadores estarão na Copa", afirmou o treinador. O técnico também comentou o retorno de Rodrygo, que ficou de fora em convocações anteriores: "Rodrygo voltou pelo que está fazendo neste momento. Não está jogando muito, mas quando entra, joga bem e está em excelente condição física. É um jogador muito importante por suas características técnicas. Sua condição física é muito boa e eu quero ele aqui com os outros", completou. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave seleção brasileira convocação carlo ancelotti esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES seleção brasileira Com Vini Jr e Rodrygo de volta, Ancelotti anuncia convocados para amistosos na próxima Data FIFA Com desfalques de titulares como Marquinhos, Alisson e Raphinha, lista privilegia atletas que atuam na Europa 01.10.25 15h38 Futebol UFMG: Remo volta a vencer jogando em casa na Série B, mas vê chances de acesso diminuírem Para garantir a vaga na Série A, o Leão Azul precisaria de mais 21 pontos nas nove rodadas restantes 01.10.25 12h34 Futebol Retorno da Copa Norte: saiba formato da competição que fará parte da Copa Verde Competição terá início em 23 de março de 2026 e a final está marcada para 7 de junho de 2026 01.10.25 12h14 Futebol CBF lança calendário esportivo, confirma retorno da Copa Norte e mudanças nas Séries C e D Copa Verde será dividida em duas "competições" e segue com vaga apenas para a Copa do Brasil, que passou por modificações significativas 01.10.25 12h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES TRETA Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha 30.09.25 21h44 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 01.10.25 7h00 Futebol Retorno da Copa Norte: saiba formato da competição que fará parte da Copa Verde Competição terá início em 23 de março de 2026 e a final está marcada para 7 de junho de 2026 01.10.25 12h14