O Liberal chevron right Esportes chevron right

Com Vini Jr e Rodrygo de volta, Ancelotti anuncia convocados para amistosos na próxima Data FIFA

Com desfalques de titulares como Marquinhos, Alisson e Raphinha, lista privilegia atletas que atuam na Europa

Iury Costa
fonte

Lista tem alguns desfalques por lesão. (Foto: @rafaelribeirorio I CBF)

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou nesta quarta-feira (1º) a lista de jogadores convocados para os amistosos de outubro contra Coreia do Sul e Japão. Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil entra em campo para mais duas partidas preparatórias no continente asiático.

A partida contra a Coreia do Sul será realizada no dia 10, às 8h (horário de Brasília), em Seul. Já o confronto com o Japão acontece no dia 14, às 7h30 (de Brasília), em Tóquio. Após a Data Fifa de outubro, a CBF confirmou que em novembro a Seleção disputará amistosos contra seleções europeias em Paris e Londres e estuda duelos diante de equipes africanas.

Convocação da Seleção Brasileira

Goleiros

  • Bento
  • Ederson
  • Hugo Souza

Defensores

  • Caio Henrique
  • Carlos Augusto
  • Douglas Santos
  • Éder Militão
  • Fabrício Bruno
  • Gabriel Magalhães
  • Lucas Beraldo
  • Vanderson
  • Wesley

Meias

  • André
  • Casemiro
  • Bruno Guimarães
  • João Gomes
  • Joelinton
  • Lucas Paquetá

Atacantes

  • Estêvão
  • Gabriel Martinelli
  • Igor Jesus
  • Luis Henrique
  • Matheus Cunha
  • Richarlison
  • Rodrygo
  • Vinícius Júnior

Ancelotti destacou que a lista é voltada para a logística dos amistosos na Ásia e ainda não representa a convocação definitiva para a Copa do Mundo.

 "É uma lista que ainda não é definitiva, porque ainda temos jogos hoje e na próxima semana. Para esses amistosos no Japão e Coreia, privilegiamos os jogadores da Europa por uma questão logística de viagens. Obviamente ainda não é a lista final, mas acredito que muitos desses jogadores estarão na Copa", afirmou o treinador.

O técnico também comentou o retorno de Rodrygo, que ficou de fora em convocações anteriores:

 "Rodrygo voltou pelo que está fazendo neste momento. Não está jogando muito, mas quando entra, joga bem e está em excelente condição física. É um jogador muito importante por suas características técnicas. Sua condição física é muito boa e eu quero ele aqui com os outros", completou.

 

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)

.
