Com Vini Jr e Rodrygo de volta, Ancelotti anuncia convocados para amistosos na próxima Data FIFA

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou nesta quarta-feira (1º) a lista de jogadores convocados para os amistosos de outubro contra Coreia do Sul e Japão. Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil entra em campo para mais duas partidas preparatórias no continente asiático.

A partida contra a Coreia do Sul será realizada no dia 10, às 8h (horário de Brasília), em Seul. Já o confronto com o Japão acontece no dia 14, às 7h30 (de Brasília), em Tóquio. Após a Data Fifa de outubro, a CBF confirmou que em novembro a Seleção disputará amistosos contra seleções europeias em Paris e Londres e estuda duelos diante de equipes africanas.

Convocação da Seleção Brasileira

Goleiros

Bento

Ederson

Hugo Souza

Defensores

Caio Henrique

Carlos Augusto

Douglas Santos

Éder Militão

Fabrício Bruno

Gabriel Magalhães

Lucas Beraldo

Vanderson

Wesley

Meias

André

Casemiro

Bruno Guimarães

João Gomes

Joelinton

Lucas Paquetá

Atacantes

Estêvão

Gabriel Martinelli

Igor Jesus

Luis Henrique

Matheus Cunha

Richarlison

Rodrygo

Vinícius Júnior

Alguns titulares absolutos ficaram de fora por lesão, entre eles o zagueiro Marquinhos, o atacante Raphinha e o goleiro Alisson.

Ancelotti destacou que a lista é voltada para a logística dos amistosos na Ásia e ainda não representa a convocação definitiva para a Copa do Mundo.

"É uma lista que ainda não é definitiva, porque ainda temos jogos hoje e na próxima semana. Para esses amistosos no Japão e Coreia, privilegiamos os jogadores da Europa por uma questão logística de viagens. Obviamente ainda não é a lista final, mas acredito que muitos desses jogadores estarão na Copa", afirmou o treinador.

O técnico também comentou o retorno de Rodrygo, que ficou de fora em convocações anteriores:

"Rodrygo voltou pelo que está fazendo neste momento. Não está jogando muito, mas quando entra, joga bem e está em excelente condição física. É um jogador muito importante por suas características técnicas. Sua condição física é muito boa e eu quero ele aqui com os outros", completou.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)