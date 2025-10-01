Ancelotti terá de 'reinventar' seleção em convocação sem Alisson, Marquinhos e Raphinha

O técnico Carlo Ancelotti convoca a seleção brasileira nesta quarta-feira para a próxima Data Fifa. Os compromissos serão dois amistosos, contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente. A convocação ocorre a partir das 15h (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio.

Apenas seis jogadores atuaram em todos os quatro jogos de Ancelotti até aqui: Alisson (goleiro), Marquinhos (zagueiro), Bruno Guimarães (meia), Raphinha, Richarlison e Estêvão (atacantes). Desses, três são baixas certas na lista desta quarta-feira.

Os problemas começam no gol. Alisson sofreu uma lesão, nesta terça-feira, na derrota por 1 a 0 diante do Galatasaray, pela Champions League. Em duas chamadas, Ancelotti já convocou Hugo Souza (Corinthians) e Bento (Al-Nassr), mas nenhum entrou em campo.

Raphinha teve uma lesão muscular na coxa direita em partida contra o Real Oviedo, pela La Liga. A previsão é que o jogador do Barcelona só volte a ficar à disposição do técnico Hansi Flick em 18 de outubro, inviabilizando uma convocação.

Já Marquinhos não tem uma previsão para o retorno, após uma lesão na coxa esquerdo. Ele já desfalcou o Paris Saint-Germain contra o Auxerre, pela Ligue 1. Luis Enrique escalou Lucas Beraldo como titular. O zagueiro pode ser opção também para Ancelotti.

Curiosamente, Barcelona e PSG se enfrentam também nesta quarta-feira, pela fase de liga da Champions League, e os dois ficam fora do confronto.

Há ainda mais baixas entre quem já jogou com Ancelotti pela seleção. Também na defesa, Alexsandro, do Lille, é mais um desfalque. O zagueiro chegou à seleção apenas na "Era Ancelotti". Agora, porém, o defensor foi desfalque nos últimos três jogos do time francês por uma lesão na coxa direita.

Gerson, ex-Flamengo e hoje no Zenit, já não foi chamado na segunda convocação de Ancelotti, após ir para o futebol russo. Agora a ausência é certa por um motivo físico. Ele sofreu uma lesão muscular na perna direita.

QUEM SÃO AS OPÇÕES DE CARLO ANCELOTTI PARA OS DESFALQUES? Além de Beraldo, a lista de zagueiros pode contar com uma "estreia". Éder Militão, já comandado pelo técnico no Real Madrid, voltou a ter plenas condições físicas e pode ser convocado pelo italiano pela primeira vez.

Léo Ortiz, do Flamengo, estava na primeira lista, mas não foi chamado na segunda. Ainda na defesa, esse é o caso do lateral-esquerdo Carlos Augusto, da Inter de Milão.

No meio, Joelinton, convocado na segunda chamada, mas cortado por lesão, pode finalmente ser testado. Outro nome convocado na primeira lista e que não voltou depois é o de Éderson, da Atalanta.

Já Andreas Pereira até tinha ficado fora da segunda convocação, mas acabou chamado, para partida contra a Bolívia, após o corte de Kaio Jorge. Quando foi convocado por Ancelotti na primeira lista, o meia jogava ainda pelo Fulham. Ele entende, porém, que o futebol brasileiro o aproxima da seleção.

"O Palmeiras é uma vitrine para a seleção brasileira. Eu mal cheguei aqui e já fui convocado", afirmou o jogador em sua primeira entrevista coletiva.

No ataque, Rodrygo pode voltar. Apesar de não ter aparecido como titular no Real Madrid, o jogador vem bem fisicamente. Vinicius Júnior não foi chamado na última convocação por estar suspenso e deve retornar agora.

Outro jogador que esteve apenas na primeira lista é Antony, agora transferido em definitivo ao Real Bétis. O ex-São Paulo mantém a boa fase no time espanhol.

Os quatro gols de Igor Jesus em sete jogos pelo Nottingham Forest também o credenciam para a seleção. Ele foi chamado apenas por Dorival Júnior, quando ainda jogava pelo Botafogo.

NEYMAR É AUSÊNCIA MAIS UMA VEZ POR NOVA LESÃO O técnico da seleção diz avaliar um grupo de 70 nomes tendo em vista a Copa do Mundo de 2026. Ao mesmo tempo, ele falou ter um núcleo de 15 atletas com os quais já conta para o Mundial, caso não haja nenhum imprevisto.

"Não há um favorito, porque a verdade é que o campo vai dizer quem são os jogadores para a Copa do Mundo", disse o treinador.

Ancelotti já enfatizou que é preciso que os jogadores tenham minutagem pelos seus clubes para que possam ser convocados. Endrick, por exemplo, não entrou em campo em nenhuma das quatro partidas que o Real Madrid teve na temporada até aqui. É o mesmo cenário do fim do primeiro semestre e que o afasta das convocações.

Esta será ainda mais uma lista em que Neymar não está disponível. O santista estaca no departamento médico na última Data Fifa. Ele até voltou à ação, mas novamente teve uma lesão, que agora deve o deixar fora por mais tempo.

Não que Ancelotti precise testá-lo. O próprio treinador defendeu que não é o caso, mas enfatizou que Neymar precisa ter condições de jogo para ser chamado.

"Ele pode participar da Copa do Mundo se estiver em forma física. Do ponto de vista técnico, não há discussão", resumiu. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, espera um retorno até o fim de outubro.

PRÓXIMOS JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA Apesar de vir de uma derrota para a Bolívia em El Alto, fechando as Eliminatórias Sul-Americanas com o pior desempenho em participações brasileiras, Ancelotti vive quase nenhuma pressão no cargo.

Além de Coreia do Sul e Japão, a CBF prevê amistosos contra seleções africanas em novembro e contra rivais da elite europeia em março de 2026, na última etapa de amistosos antes da convocação final para a Copa do Mundo. Os rivais podem ser França e Portugal.

Entre os africanos, estão em negociação África do Sul, Egito, Tunísia e Marrocos, seleção que ficou em quarto lugar no Catar-2022 e venceu o Brasil por 2 a 1 em amistoso, em 2023.

Ancelotti revelará a lista final para a Copa em maio. A seleção poderá realizar dois amistosos no início de junho. Há negociação para uma partida no México, mas toda a logística para o Mundial dependerá do resultado do sorteio dos grupos do Mundial, que será realizado em 5 de dezembro, em Washington.

A partir dessa data, a CBF definirá onde será a base nos Estados Unidos durante a competição. A preferência é por Orlando, na costa leste, mas, caso o sorteio coloque o Brasil para jogar na costa oeste, há duas alternativas: o CT do Seattle Sounders ou o centro de referência da Nike, patrocinadora da seleção, no Oregon.