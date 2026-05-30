Com um a menos e gol contra, Botafogo leva a virada do Bahia nos acréscimos no Brasileirão Estadão Conteúdo 30.05.26 19h57 Com um gol nos acréscimos, o Bahia venceu por 2 a 1 o Botafogo, de virada, neste sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas para entender este resultado é preciso saber das dificuldades enfrentadas pelo time carioca, que atuou durante todo segundo tempo com um jogador a menos, pela expulsão do goleiro Neto, e ainda levou um gol contra, marcado pelo zagueiro Ferraresi, num recuo de bola. A vitória derrubou um jejum de oito jogos sem vitória do Bahia, que atingiu os 26 pontos e ficou perto do G-6. O Botafogo continua com 22 pontos, numa posição intermediária, e não menos arriscada pelo forte equilíbrio entre todos os participantes nesta reta final do primeiro turno. A estratégia do técnico do Bahia, Rogerio Ceni, era sufocar o Botafogo desde o início para tentar sair na frente no placar. Mas num erro de saída de bola, acabou sofrendo o gol aos seis minutos. Huguinho ajeitou a bola no peito na intermediária, fintou Rodrigo Nestor e soltou a bomba de longe. A bola entrou no ângulo direito de Ronaldo, que saltou, porém, sem chances de defesa. Este foi o primeiro gol de Huguinho no time principal. Aos 19 anos, ele completou seu quarto jogo e foi muito festejado pelos companheiros. Bem posicionado na defesa, o Botafogo evitava a chegada do Bahia perto de sua grande área e, ainda, conseguia sair em velocidade nos contra-ataques. Aos 13, quase que Montoro ampliou, chutando de fora da área, e exigindo grande defesa de Ronaldo. O Bahia demorou para entrar no jogo e só teve uma grande oportunidade aos 45, quando Willian José ficou com uma bola desviada e, sozinho, bateu fraco, facilitando o encaixe do goleiro Neto. Nos acréscimos, aconteceu o lance polêmico, porque Neto foi punido por fazer cera e a arbitragem anotou escanteio ao Bahia. Na sequência do lance, Neto seguiu reclamando e teria xingado o árbitro capixaba Davi de Oliveira Lacerda, que o expulsou. Para a entrada do goleiro reserva Raul, o técnico Franclim Carvalho sacrificou o meia Villalba. O segundo tempo, portanto, começou com o Botafogo tendo um jogador a menos. O Bahia voltou do intervalo com duas mudanças ofensivas: as entradas de Everton Ribeiro e Everaldo, respectivamente, nas vagas de Caio Alexandre e Erick Pulga. Mesmo sem querer, o Bahia empatou aos 11 minutos. Acontece que o zagueiro Ferraresi, que tinha domínio da bola na intermediária, resolveu fazer um recuo para Raul, que estava adiantado e não alcançou a bola. O lance de azar botafoguense não tirou a incrível disposição física para suportar a pressão do adversário. O Botafogo se aguentou bem, porém, até os minutos finais. Aos 44, Raul fez uma grande defesa após cabeceio de Erick e aliviada de Alex Telles em cima da linha. Parecia ter sido o último lance perigoso, mas não foi. No minuto seguinte, Ademir desceu pelo lado direito e cruzou rasteiro para o meio da grande área. O zagueiro David Duarte, em velocidade, chegou batendo para as redes: 2 a 1. Virada muito festejada, em campo e nas arquibancadas. FICHA TÉCNICA BAHIA 2 X 1 BOTAFOGO BAHIA - Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Zé Guilherme (Sanabria); Erick, Caio Alexandre (Everton Ribeiro) e Rodrigo Nestor; Cristian Olivera (Ademir), Willian José (Marcos Victor) e Erick Pulga (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni. BOTAFOGO - Neto; Mateo Ponte, Ferraresi, Justino (Chris Ramos) e Alex Telles; Huguinho, Medina (Newton) e Montoro (Santi Rodriguez); Villalba (Raul), Arthur Cabral e Kauan Toledo (Matheus Martins). Técnico: Franclim Carvalho. GOLS - Huguinho, aos seis minutos do primeiro tempo. Ferraresi, contra, aos 11, e David Duarte, aos 46 do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Erick, David Duarte e Ademir (BAH). Montoro, Ferraresi, Huguinho, Newton e Medina (BOT) CARTÃO VERMELHO - Neto (BOT) ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES) RENDA - R$ 698.096,00 PÚBLICO - 25.249 torcedores LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) 