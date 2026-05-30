Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Com um a menos e gol contra, Botafogo leva a virada do Bahia nos acréscimos no Brasileirão

Estadão Conteúdo

Com um gol nos acréscimos, o Bahia venceu por 2 a 1 o Botafogo, de virada, neste sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas para entender este resultado é preciso saber das dificuldades enfrentadas pelo time carioca, que atuou durante todo segundo tempo com um jogador a menos, pela expulsão do goleiro Neto, e ainda levou um gol contra, marcado pelo zagueiro Ferraresi, num recuo de bola.

A vitória derrubou um jejum de oito jogos sem vitória do Bahia, que atingiu os 26 pontos e ficou perto do G-6. O Botafogo continua com 22 pontos, numa posição intermediária, e não menos arriscada pelo forte equilíbrio entre todos os participantes nesta reta final do primeiro turno.

A estratégia do técnico do Bahia, Rogerio Ceni, era sufocar o Botafogo desde o início para tentar sair na frente no placar. Mas num erro de saída de bola, acabou sofrendo o gol aos seis minutos. Huguinho ajeitou a bola no peito na intermediária, fintou Rodrigo Nestor e soltou a bomba de longe. A bola entrou no ângulo direito de Ronaldo, que saltou, porém, sem chances de defesa.

Este foi o primeiro gol de Huguinho no time principal. Aos 19 anos, ele completou seu quarto jogo e foi muito festejado pelos companheiros.

Bem posicionado na defesa, o Botafogo evitava a chegada do Bahia perto de sua grande área e, ainda, conseguia sair em velocidade nos contra-ataques. Aos 13, quase que Montoro ampliou, chutando de fora da área, e exigindo grande defesa de Ronaldo.

O Bahia demorou para entrar no jogo e só teve uma grande oportunidade aos 45, quando Willian José ficou com uma bola desviada e, sozinho, bateu fraco, facilitando o encaixe do goleiro Neto. Nos acréscimos, aconteceu o lance polêmico, porque Neto foi punido por fazer cera e a arbitragem anotou escanteio ao Bahia. Na sequência do lance, Neto seguiu reclamando e teria xingado o árbitro capixaba Davi de Oliveira Lacerda, que o expulsou.

Para a entrada do goleiro reserva Raul, o técnico Franclim Carvalho sacrificou o meia Villalba. O segundo tempo, portanto, começou com o Botafogo tendo um jogador a menos. O Bahia voltou do intervalo com duas mudanças ofensivas: as entradas de Everton Ribeiro e Everaldo, respectivamente, nas vagas de Caio Alexandre e Erick Pulga.

Mesmo sem querer, o Bahia empatou aos 11 minutos. Acontece que o zagueiro Ferraresi, que tinha domínio da bola na intermediária, resolveu fazer um recuo para Raul, que estava adiantado e não alcançou a bola. O lance de azar botafoguense não tirou a incrível disposição física para suportar a pressão do adversário.

O Botafogo se aguentou bem, porém, até os minutos finais. Aos 44, Raul fez uma grande defesa após cabeceio de Erick e aliviada de Alex Telles em cima da linha. Parecia ter sido o último lance perigoso, mas não foi. No minuto seguinte, Ademir desceu pelo lado direito e cruzou rasteiro para o meio da grande área. O zagueiro David Duarte, em velocidade, chegou batendo para as redes: 2 a 1. Virada muito festejada, em campo e nas arquibancadas.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 2 X 1 BOTAFOGO

BAHIA - Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Zé Guilherme (Sanabria); Erick, Caio Alexandre (Everton Ribeiro) e Rodrigo Nestor; Cristian Olivera (Ademir), Willian José (Marcos Victor) e Erick Pulga (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni.

BOTAFOGO - Neto; Mateo Ponte, Ferraresi, Justino (Chris Ramos) e Alex Telles; Huguinho, Medina (Newton) e Montoro (Santi Rodriguez); Villalba (Raul), Arthur Cabral e Kauan Toledo (Matheus Martins). Técnico: Franclim Carvalho.

GOLS - Huguinho, aos seis minutos do primeiro tempo. Ferraresi, contra, aos 11, e David Duarte, aos 46 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Erick, David Duarte e Ademir (BAH). Montoro, Ferraresi, Huguinho, Newton e Medina (BOT)

CARTÃO VERMELHO - Neto (BOT)

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES)

RENDA - R$ 698.096,00

PÚBLICO - 25.249 torcedores

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Botafogo

Bahia
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

mais esportes

Paraense Deiveson Figueiredo promete 'melhor versão' em luta contra Song Yadong

Na luta principal do UFC Macau, paraense quer voltar a vencer para seguir na corrida pelo cinturão

29.05.26 22h00

Futebol

Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo

Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas.

29.05.26 16h56

Futebol

Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO

Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição.

29.05.26 16h14

Futebol

Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro

Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 

29.05.26 15h08

MAIS LIDAS EM ESPORTES

TRATAMENTO MÉDICO

Lorrane Oliveira sofre queda feia durante etapa da Copa do Mundo de ginástica e tem trauma cervical

De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica, a medalhista olímpica não teve fratura ou lesão grave na coluna

30.05.26 8h58

NÃO DEU

Paraense Deiveson Figueiredo é finalizado por Song Yadong com uma guilhotina no UFC Macau, na China

Em luta principal do evento, ex-campeão não consegue superar atleta da casa

30.05.26 11h01

SEM MISTÉRIO

Carlo Ancelotti confirma escalação do Brasil contra o Panamá e projeta 11 mudanças no amistoso

O comandante antecipou que usará o confronto para testar o elenco e realizará uma troca completa na equipe durante o segundo tempo

30.05.26 10h24

Futebol

Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados

Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores

28.05.26 17h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda