Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Com um a mais, Red Bull Bragantino vence o Coritiba com gol nos acréscimos pelo Brasileirão

Estadão Conteúdo

Jogando com um a mais desde o primeiro tempo, o Red Bull Bragantino não teve vida fácil, mas venceu o Coritiba por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, pela estreia do Campeonato Brasileiro. O único gol foi marcado por Juninho Capixaba, já nos acréscimos do segundo tempo da partida, realizada no Couto Pereira, em Curitiba.

O Red Bull Bragantino, portanto, soma seus três primeiros pontos na competição, enquanto o Coritiba segue zerado. A partida marcou o retorno do clube paranaense à elite nacional após três anos. Rebaixado em 2023, o Coritiba disputou duas edições da Série B. Em 2025, sagrou-se campeão com 68 pontos, subindo com Athletico-PR, Chapecoense e Remo.

O primeiro tempo foi marcado por poucas oportunidades. O Coritiba começou apostando nos contra-ataques, enquanto o Red Bull Bragantino tinha mais a posse de bola. O time paulista foi o primeiro a finalizar, com Henry Mosquera, mas a bola foi para fora, sem perigo. Pedro Rocha respondeu com chute de fora da área, defendido por Cleiton sem problemas.

A partida teve um lance importante perto dos 30 minutos, quando Josué levou um cartão amarelo por carrinho perto da área após Lucas Barbosa roubar a bola. O VAR chamou o árbitro, que aplicou cartão vermelho por entender que se tratava de uma chance clara de gol. Apesar de alguns chutes de fora da área, o time paulista não conseguiu criar muito na reta final.

Na volta para o segundo tempo, o Red Bull Bragantino chegou logo nos primeiros minutos e contou com chute rasteiro de Gustavinho, defendido por Pedro Morisco. Lavega respondeu com chute de primeira, de fora da área, mas para fora.

A primeira grande chance do jogo foi do Red Bull Bragantino. Após jogada na direita e passe para trás, Juninho Capixaba recebeu na grande área. Ele limpou bem e chutou na trave. Depois, Eduardo Sasha recebeu toque por cima e se jogou para completar, mas Morisco defendeu à queima-roupa.

Em outro lance, Henry Mosquera invadiu a área pela esquerda e chutou rasteiro, mas o goleiro do Coritiba abafou bem e fez outra grande defesa. O Red Bull Bragantino seguiu com forte pressão e assustou de novo em chute de fora da área de Sant'Anna, com desvio, mas Morisco espalmou.

O Coritiba quase segurou a forte pressão e um empate heroico, mas o Red Bull Bragantino finalmente marcou aos 47 minutos. Após cruzamento de Vinicinho da esquerda, Marcelinho cabeceou no meio da área e Juninho Capixaba, na primeira trave, mandou para o gol. Morisco ainda defendeu, mas o árbitro viu que a bola passou da linha e validou o gol, confirmado pelo VAR.

O Coritiba volta a campo no sábado, às 16h, quando visita o Cianorte pelo primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paranaense. Já o Red Bull Bragantino entra em campo no domingo, às 16h, pela sexta rodada do Paulistão contra o São Bernardo.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 X 1 RED BULL BRAGANTINO

CORITIBA - Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Bruno Melo (Thiago Santos); Willian Oliveira (Wallisson), Sebastián Gómez e Josué; Lavega (Jacy), Lucas Ronier (Vini Paulista) e Pedro Rocha (Breno Lopes). Técnico: Fernando Seabra.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado (Sant'Anna), Gustavo Marques, Alix Vinicius (Pedro Henrique) e Juninho Capixaba; Gabriel (Marcelinho), Gustavinho e Lucas Barbosa; Eduardo Sasha, Henry Mosquera (Vinicinho) e Matheus Fernandes (Ignacio Sosa). Técnico: Vagner Mancini.

GOL - Juninho Capixaba, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Melo (Coritiba). Andrés Hurtado, Alix Vinicius, Pedro Henrique, Gabriel, Matheus Fernandes e Ignacio Sosa.

CARTÃO VERMELHO - Josué (Coritiba).

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

PÚBLICO - 19.637 torcedores.

RENDA - R$ 420.508,00.

LOCAL - Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

Coritiba

Red Bull Bragantino
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Meia do Paysandu provou açaí e tacacá e destaca a festa da torcida bicolor

Caio Mello estreou no Parazão como titular da equipe

28.01.26 17h55

FUTEBOL

Lateral uruguaio Facundo Bonifazi é apresentado no Paysandu e se surpreende com a torcida

O lateral-esquerdo Facundo Bonifazi acompanhou a partida contra o São Raimundo, a estreia bicolor no Parazão

28.01.26 17h44

FUTEBOL

Conheça os adversários dos clubes paraenses na Copa do Brasil 2026

Quatro equipes do Pará entrarão em campo pela primeira e segunda fase da competição

28.01.26 16h56

FUTEBOL

Após sorteio, Tuna Luso encara o Tocantinópolis-TO pela segunda fase da Copa do Brasil

Lusa terá que encarar viagem ao Tocantins (TO) para pegar o Tocantinópolis-TO

28.01.26 16h17

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira

28.01.26 7h00

PRA ONDE VAI?

Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba

Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos

27.01.26 19h41

Liga dos Campeões

Benfica x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pela Champions League

Benfica e Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

28.01.26 16h00

É HOJE!

Confronto de Leões marca estreia do Remo na Série A contra o Vitória no Barradão

Sem Nico Ferreira e Diego Hernández, suspensos, Leão Azul encara o Vitória nesta quarta-feira, em Salvador, pela primeira rodada do Brasileirão

28.01.26 7h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda