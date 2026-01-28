Com um a mais, Red Bull Bragantino vence o Coritiba com gol nos acréscimos pelo Brasileirão Estadão Conteúdo 28.01.26 21h43 Jogando com um a mais desde o primeiro tempo, o Red Bull Bragantino não teve vida fácil, mas venceu o Coritiba por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, pela estreia do Campeonato Brasileiro. O único gol foi marcado por Juninho Capixaba, já nos acréscimos do segundo tempo da partida, realizada no Couto Pereira, em Curitiba. O Red Bull Bragantino, portanto, soma seus três primeiros pontos na competição, enquanto o Coritiba segue zerado. A partida marcou o retorno do clube paranaense à elite nacional após três anos. Rebaixado em 2023, o Coritiba disputou duas edições da Série B. Em 2025, sagrou-se campeão com 68 pontos, subindo com Athletico-PR, Chapecoense e Remo. O primeiro tempo foi marcado por poucas oportunidades. O Coritiba começou apostando nos contra-ataques, enquanto o Red Bull Bragantino tinha mais a posse de bola. O time paulista foi o primeiro a finalizar, com Henry Mosquera, mas a bola foi para fora, sem perigo. Pedro Rocha respondeu com chute de fora da área, defendido por Cleiton sem problemas. A partida teve um lance importante perto dos 30 minutos, quando Josué levou um cartão amarelo por carrinho perto da área após Lucas Barbosa roubar a bola. O VAR chamou o árbitro, que aplicou cartão vermelho por entender que se tratava de uma chance clara de gol. Apesar de alguns chutes de fora da área, o time paulista não conseguiu criar muito na reta final. Na volta para o segundo tempo, o Red Bull Bragantino chegou logo nos primeiros minutos e contou com chute rasteiro de Gustavinho, defendido por Pedro Morisco. Lavega respondeu com chute de primeira, de fora da área, mas para fora. A primeira grande chance do jogo foi do Red Bull Bragantino. Após jogada na direita e passe para trás, Juninho Capixaba recebeu na grande área. Ele limpou bem e chutou na trave. Depois, Eduardo Sasha recebeu toque por cima e se jogou para completar, mas Morisco defendeu à queima-roupa. Em outro lance, Henry Mosquera invadiu a área pela esquerda e chutou rasteiro, mas o goleiro do Coritiba abafou bem e fez outra grande defesa. O Red Bull Bragantino seguiu com forte pressão e assustou de novo em chute de fora da área de Sant'Anna, com desvio, mas Morisco espalmou. O Coritiba quase segurou a forte pressão e um empate heroico, mas o Red Bull Bragantino finalmente marcou aos 47 minutos. Após cruzamento de Vinicinho da esquerda, Marcelinho cabeceou no meio da área e Juninho Capixaba, na primeira trave, mandou para o gol. Morisco ainda defendeu, mas o árbitro viu que a bola passou da linha e validou o gol, confirmado pelo VAR. O Coritiba volta a campo no sábado, às 16h, quando visita o Cianorte pelo primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paranaense. Já o Red Bull Bragantino entra em campo no domingo, às 16h, pela sexta rodada do Paulistão contra o São Bernardo. FICHA TÉCNICA CORITIBA 0 X 1 RED BULL BRAGANTINO CORITIBA - Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Bruno Melo (Thiago Santos); Willian Oliveira (Wallisson), Sebastián Gómez e Josué; Lavega (Jacy), Lucas Ronier (Vini Paulista) e Pedro Rocha (Breno Lopes). Técnico: Fernando Seabra. RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado (Sant'Anna), Gustavo Marques, Alix Vinicius (Pedro Henrique) e Juninho Capixaba; Gabriel (Marcelinho), Gustavinho e Lucas Barbosa; Eduardo Sasha, Henry Mosquera (Vinicinho) e Matheus Fernandes (Ignacio Sosa). Técnico: Vagner Mancini. GOL - Juninho Capixaba, aos 47 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Bruno Melo (Coritiba). Andrés Hurtado, Alix Vinicius, Pedro Henrique, Gabriel, Matheus Fernandes e Ignacio Sosa. CARTÃO VERMELHO - Josué (Coritiba). ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG). PÚBLICO - 19.637 torcedores. RENDA - R$ 420.508,00. LOCAL - Couto Pereira, em Curitiba (PR). 