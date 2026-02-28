Com time alternativo, Botafogo defende vantagem, empata com o Boavista e decidirá a Taça Rio

Com o pensamento na fase prévia da Libertadores, onde encara o Barcelona de Guayaquil terça-feira, no Equador, o Botafogo se permitiu entrar com o time alternativo, ainda mais com a vantagem de 2 a 0 construída no primeiro jogo. Neste sábado, no Engenhão, fez um duelo conservador, sem muita ambição, e com o empate sem gols diante do Boavista, garantiu a classificação à final da Taça Rio.

O adversário da final será o Bangu, que eliminou o Volta Redonda. A decisão também será em dois jogos, ainda a serem definidos pela FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro).

O Botafogo mostrou pouca ambição na partida. Apesar de predominar a posse de bola, cadenciou o duelo em rotação baixa e sem forçar o erro do adversário. As jogadas só ganhavam inspiração quando caía nos pés de Artur, pelos lado do campo e levava a melhor nos duelos individuais, mas na melhor tentativa, Joaquín Correa isolou.

No mais, as poucas tentativas paravam na defesa bem postada do Boavista. Fazendo um jogo seguro, buscou o contra-ataque para diminuir o prejuízo, mas de forma isolada, os ataques pararam de maneira fácil na defesa botafoguense.

O Boavista voltou com outra postura do intervalo e passou a pressionar o Botafogo. Subindo as linhas, conseguiu ter mais presença ofensiva e incomodando a defesa mandante, que conseguiu bloquear dois chutes perigosos. O time chegou até a ter um pênalti assinalado, mas anulado pelo VAR por impedimento na origem da jogada.

A postura apática começou a gerar protestos do torcedor, pedindo mais agressividade. As vaias até surtiram efeito, com Nathan Fernandes arriscando de longe e Maticoli saltando para defender. Apesar de mostrar alguma intenção de agressividade, na reta final o Botafogo voltou a se abdicar do ataque e apenas administrou o placar até o fim.

O Botafogo agora foca na terceira fase da fase prévia da Libertadores, onde terá o jogo de ida diante do Barcelona de Guayaquil, na terça-feira, às 21h30, no estádio Monumental de Guayaquil, no Equador.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 0 BOAVISTA

BOTAFOGO - Raul; Kadu, Ythallo, Justino e Gabriel Abdias; Arthur Novaes (Montoro), Edenilson e Caio Valle (Barrera); Artur (Villalba), Arthur Cabral (Arthur Izaque) e Joaquín Correa (Nathan Fernandes). Técnico: Martín Anselmi.

BOAVISTA - Lucas Maticoli; Bruno Jesus, Ryan e André; Igor França, Fernando (Khawhan), Isael (Brunão) e Tito; Cesinha (Luis Henrique), Lucas Silva (Misael) e Berê (Sandrinho). Técnico: Gilson Kleina.

ÁRBITRO - João Marcos Gonçalves Fernandes (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Arthur Novaes (Botafogo); Bruno Jesus e Luís Henrique (Boavista).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).