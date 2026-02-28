Com time alternativo, Botafogo defende vantagem, empata com o Boavista e decidirá a Taça Rio Estadão Conteúdo 28.02.26 23h08 Com o pensamento na fase prévia da Libertadores, onde encara o Barcelona de Guayaquil terça-feira, no Equador, o Botafogo se permitiu entrar com o time alternativo, ainda mais com a vantagem de 2 a 0 construída no primeiro jogo. Neste sábado, no Engenhão, fez um duelo conservador, sem muita ambição, e com o empate sem gols diante do Boavista, garantiu a classificação à final da Taça Rio. O adversário da final será o Bangu, que eliminou o Volta Redonda. A decisão também será em dois jogos, ainda a serem definidos pela FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro). O Botafogo mostrou pouca ambição na partida. Apesar de predominar a posse de bola, cadenciou o duelo em rotação baixa e sem forçar o erro do adversário. As jogadas só ganhavam inspiração quando caía nos pés de Artur, pelos lado do campo e levava a melhor nos duelos individuais, mas na melhor tentativa, Joaquín Correa isolou. No mais, as poucas tentativas paravam na defesa bem postada do Boavista. Fazendo um jogo seguro, buscou o contra-ataque para diminuir o prejuízo, mas de forma isolada, os ataques pararam de maneira fácil na defesa botafoguense. O Boavista voltou com outra postura do intervalo e passou a pressionar o Botafogo. Subindo as linhas, conseguiu ter mais presença ofensiva e incomodando a defesa mandante, que conseguiu bloquear dois chutes perigosos. O time chegou até a ter um pênalti assinalado, mas anulado pelo VAR por impedimento na origem da jogada. A postura apática começou a gerar protestos do torcedor, pedindo mais agressividade. As vaias até surtiram efeito, com Nathan Fernandes arriscando de longe e Maticoli saltando para defender. Apesar de mostrar alguma intenção de agressividade, na reta final o Botafogo voltou a se abdicar do ataque e apenas administrou o placar até o fim. O Botafogo agora foca na terceira fase da fase prévia da Libertadores, onde terá o jogo de ida diante do Barcelona de Guayaquil, na terça-feira, às 21h30, no estádio Monumental de Guayaquil, no Equador. FICHA TÉCNICA BOTAFOGO 0 X 0 BOAVISTA BOTAFOGO - Raul; Kadu, Ythallo, Justino e Gabriel Abdias; Arthur Novaes (Montoro), Edenilson e Caio Valle (Barrera); Artur (Villalba), Arthur Cabral (Arthur Izaque) e Joaquín Correa (Nathan Fernandes). Técnico: Martín Anselmi. BOAVISTA - Lucas Maticoli; Bruno Jesus, Ryan e André; Igor França, Fernando (Khawhan), Isael (Brunão) e Tito; Cesinha (Luis Henrique), Lucas Silva (Misael) e Berê (Sandrinho). Técnico: Gilson Kleina. ÁRBITRO - João Marcos Gonçalves Fernandes (RJ). CARTÕES AMARELOS - Arthur Novaes (Botafogo); Bruno Jesus e Luís Henrique (Boavista). RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Taça Rio Botafogo Boavista COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTES Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz 28.02.26 15h47 FUTEBOL Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 28.02.26 8h00 FUTEBOL Lateral do Remo sobre a final do Parazão contra o Paysandu: 'Creio que somos o melhor time' João Lucas esteve em campo em oito jogos pelo Remo nesta temporada 27.02.26 18h30 MMA Sport Club Leonardo Vasconcelos encara campeão russo em desafio de peso na Rússia 27.02.26 16h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES Dorival critica postura do Corinthians no mercado e lamenta falta de reposições no elenco 01.03.26 0h03 Futebol Meia-campo do Paysandu dispara sobre o Re-Pa do Parazão: 'Vai ser uma guerra' Marcinho se diz pronto para os dois confrontos que vão decidir para quem vai o título de Campeão Paraense de 2026 27.02.26 16h52 futebol Águia e Capitão Poço avançam na Copa Grão-Pará; Cametá e Castanhal entram na disputa Equipes venceram no último domingo e vão encarar o Mapará Elétrico e o Japiim na próxima fase do torneio 23.02.26 10h40 Nations League Croácia x Portugal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (18/11) pela Liga das Nações Croácia e Portugal jogam pela Nations League hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 18.11.24 15h45