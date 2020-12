Com retorno de Marta, Pia convoca seleção feminina para período de treinos no Rio Grande do Sul

Nesta segunda feira, a técnica da seleção brasileira, Pia Sundhage, convocou as 23 jogadoras que participarão de um período de treinos em Viamão, no Rio Grande do Sul. Destaque para o retorno da Rainha Marta, cortada da última convocação por Covid-19. As atividades de treinamento acontecem entre os dias 5 e 20 de janeiro

> Neymar fora: os injustiçados cortados do top 3 do prêmio de melhor jogador do mundo no século

Outro retorno importante foi a atacante Bia Zaneratto, uma das jogadoras mais convocadas na 'Era Pia' na Seleção. Quatro jogadoras foram chamadas pela primeira vez pela treinadora sueca: as goleiras Viviane e Nicole e as meias Ingryd e Kerolin. Com algumas novidades, Pia afirmou que a lista para Tóquio segue aberta.

- Eu espero que alguém nos surpreenda, sim, uma nova jogadora. Eu fico sempre muito empolgada com as convocações, e sempre existe a chance (de novidades). Sim, temos as nossas jogadoras principais, mas se a gente olhar ao redor, eu teria aí oito, nove jogadoras, e eu quero criar uma competitividade entre elas e quero sentir que elas têm sim uma chance - disse a treinadora em entrevista coletiva.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADAS:

Goleiras: Bárbara - Avaí/Kindermann, Viviane - Palmeiras, Nicole Ramos - Santos

Defensoras: Rafaelle - Changchun Dazhong (China), Erika - Corinthians, Tamires - Corinthians, Bruna Benites - Internacional, Tainara - Santos, Camilinha - Palmeiras, Fernanda Palermo - Santos

Meio-campistas: Ingryd - Corinthians, Júlia Bianchi - Avaí/Kindermann, Duda - São Paulo, Carol - São Paulo, Andressinha - Corinthians, Marta - Orlando Pride (Estados Unidos), Duda Santos - Avaí/Kindermann, KerolinAdriana - Corinthians

Atacantes: Debinha - North Carolina Courage (Estados Unidos), Bia Zaneratto - Wuhan Xinjiyuan (China), Millene - Wuhan Xinjiyuan (China), Chú - Ferroviária