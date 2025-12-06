Com Pedro entre os relacionados, Flamengo divulga lista para disputa da Copa Intercontinental Estadão Conteúdo 06.12.25 18h48 O Flamengo anunciou neste sábado, a lista de jogadores para a disputa da Copa Intercontinental, que acontece no Catar, após a conquista da Libertadores e do Campeonato Brasileiro (por antecipação). A novidade da relação é o centroavante Pedro. Com uma lesão na coxa esquerda, o camisa nove tinha um retorno previsto apenas para o ano que vem. Principal atacante do elenco, Pedro se machucou no jogo de ida das semifinais do principal torneio sul-americano na vitória de 1 a 0 sobre o Racing, após sofrer uma fratura no braço direito. No período de recuperação, ele teve uma lesão muscular e ficou fora também das partidas finais do Nacional. O atacante Michael, que dificilmente deve continuar no clube no ano que vem, também está na relação do técnico Filipe Luís. Já o lateral-esquerdo Matias Viña ficou de fora por opção técnica. O clube viajou neste sábado com destino a Doha e deixou o Rio sob forte esquema de segurança para conter a euforia da torcida que mais uma vez tomou conta do Aeroporto Antonio Carlos Jobim, o Galeão. Além da PM, cerca de 250 seguranças participaram da operação. O Flamengo inicia a sua caminhada nesta quarta-feira e enfrenta o Cruz Azul, do México. Em caso de classificação, o próximo adversário será o Pyramids, do Egito, no sábado. Se chegar à decisão, a disputa do troféu será contra o Paris Saint-Germain. COnfira a Lista de Relacionados: Goleiros: Rossi, Matheus Cunha e Dyogo Alves Defensores: Alex Sandro; Ayrton Lucas, Varella, Danilo, Emerson Royal, Léo Pereira e Léo Ortiz Meio-campistas: Eirck Pulgar, Evertton Araújo, Jorginho, Arrascaeta, De La Cruz, Carrascal e Saúl Atacantes: Everton Cebolinha, Samuel Lino, Wallace Yan, Plata, Michael, Luiz Araújo, Juninho, Bruno Henrique e Pedro Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo relacionados Intercontinental Pedro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 Futebol Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil O sorteio determinará a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição. 05.12.25 14h00 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense 05.12.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Em jogo de seis gols, Flamengo alternativo empata com Mirassol na despedida do Brasileiro 06.12.25 20h57 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 JUSTIÇA Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões 02.12.25 18h48