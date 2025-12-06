Com Pedro entre os relacionados, Flamengo divulga lista para disputa da Copa Intercontinental

O Flamengo anunciou neste sábado, a lista de jogadores para a disputa da Copa Intercontinental, que acontece no Catar, após a conquista da Libertadores e do Campeonato Brasileiro (por antecipação). A novidade da relação é o centroavante Pedro. Com uma lesão na coxa esquerda, o camisa nove tinha um retorno previsto apenas para o ano que vem.

Principal atacante do elenco, Pedro se machucou no jogo de ida das semifinais do principal torneio sul-americano na vitória de 1 a 0 sobre o Racing, após sofrer uma fratura no braço direito. No período de recuperação, ele teve uma lesão muscular e ficou fora também das partidas finais do Nacional.

O atacante Michael, que dificilmente deve continuar no clube no ano que vem, também está na relação do técnico Filipe Luís. Já o lateral-esquerdo Matias Viña ficou de fora por opção técnica.

O clube viajou neste sábado com destino a Doha e deixou o Rio sob forte esquema de segurança para conter a euforia da torcida que mais uma vez tomou conta do Aeroporto Antonio Carlos Jobim, o Galeão. Além da PM, cerca de 250 seguranças participaram da operação.

O Flamengo inicia a sua caminhada nesta quarta-feira e enfrenta o Cruz Azul, do México. Em caso de classificação, o próximo adversário será o Pyramids, do Egito, no sábado. Se chegar à decisão, a disputa do troféu será contra o Paris Saint-Germain.

COnfira a Lista de Relacionados:

Goleiros: Rossi, Matheus Cunha e Dyogo Alves

Defensores: Alex Sandro; Ayrton Lucas, Varella, Danilo, Emerson Royal, Léo Pereira e Léo Ortiz

Meio-campistas: Eirck Pulgar, Evertton Araújo, Jorginho, Arrascaeta, De La Cruz, Carrascal e Saúl

Atacantes: Everton Cebolinha, Samuel Lino, Wallace Yan, Plata, Michael, Luiz Araújo, Juninho, Bruno Henrique e Pedro