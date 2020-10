Com Palmeiras no Allianz Parque, CBF define datas da próxima fase do Brasileirão Feminino

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, nesta sexta-feira (16), as datas e os horários dos confrontos das quartas de final do Brasileirão Feminino 2020. O Palmeiras enfrenta a Ferroviária por uma vaga entre os quatro melhores times da competição.

As Palestrinas recebem o time do interior paulista no dia 28 de outubro, a partir das 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, enquanto joga o duelo de volta na Arena Fonte Luminosa, no dia 1º de novembro, também às 19h30. Ambas as partidas terão transmissão do Mycujoo.tv/CBF.

Minha artilheira!! 😍😍 Será que vai ter mais gol da Carla Nunes nas Quartas de Final do #BrasileirãoFeminino? pic.twitter.com/ltmybWyAVZ — Brasileirão Feminino (@BRFeminino) October 16, 2020

Após ficar na quinta colocação da classificação geral, a equipe do técnico Ricardo Belli encara as atuais campeãs brasileiras por uma vaga na semifinal. Os dois times se enfrentaram na primeira fase e a Ferroviária acabou vencendo as meninas do Verdão por 4 a 1, em Vinhedo.

Em caso de empate na soma dos placares das duas partidas, a decisão irá para os pênaltis. Essa também é outra mudança em relação ao ano passado: o fim do gol qualificado.