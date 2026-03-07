Com mais um de João Pedro, Chelsea sofre, mas vence e elimina o Wrexham da Copa da Inglaterra Estadão Conteúdo 07.03.26 18h02 O Chelsea sofreu para derrotar o Wrexham pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra, em partida realizada neste sábado no Racecourse Ground, no País de Gales. Em um jogo bem movimentado, o gigante de Londres venceu por 4 a 2, na prorrogação, e despachou a equipe que tem os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney como proprietários. O primeiro tempo começou com muita posse de bola por parte do Chelsea, que não conseguia converter em finalizações. Por outro lado, o Wrexham pressionava o time da primeira divisão e tentava sair em velocidade nos contra-ataques. A estratégia trouxe resultados aos 17 minutos, quando o zagueiro Callum Doyle encontrou um belo lançamento para Sam Smith, que ganhou na velocidade e bateu rasteiro, na saída do goleiro Robert Sánchez. Após o gol, o time mandante começou a se soltar mais na partida e encontrava espaço na defesa da equipe londrina, principalmente pelo lado direito do ataque. Em uma das oportunidades, Ryan Longman invadiu a área e obrigou a intervenção do arqueiro espanhol, que espalmou e evitou outro gol. O Chelsea, que ainda não tinha conseguido finalizar na partida, chegou ao empate aos 37 minutos, quando Liam Delap fez ótima jogada no meio de campo e tocou para Alejandro Garnacho. Livre pelo lado esquerdo de ataque, o argentino chutou cruzado. A bola passou pelo arqueiro Arthur Okonkwo, mas não pelo meia George Thomason. Ele tentou afastar e acabou acertando o próprio goleiro, que marcou contra. O segundo tempo começou com um roteiro bem parecido do primeiro, com o Chelsea mantendo a posse de bola, mas sem criar grandes oportunidades. E novamente foi o time da segunda divisão que marcou primeiro, aos 32 minutos. Após cobrança de escanteio, Josh Windass pegou a sobra e chutou de fora da área. A bola desviou em Doyle e matou o goleiro. A alegria do Wrexham não durou muito. Aos 36 minutos, Andrey Santos brigou na entrada da área e conseguiu o passe para Josh Acheampong, que ganhou do defensor e chutou firme, sem chances para Okonkwo, empatando para o gigante de Londres. A virada quase veio aos 42 minutos, quando Pedro Neto recebeu na entrada da área e carimbou o travessão. A vida do time de Phil Parkinson ficou um pouco mais difícil quando George Dobson acertou um carrinho em Garnacho. O árbitro foi acionado pelo VAR e mostrou o vermelho direto para o meio-campista. Com o empate no placar, a partida foi para a prorrogação no Racecourse Ground. O Chelsea aproveitou a vantagem numérica e chegou ao terceiro gol aos 5 minutos. Dário Essugo cruzou na medida para Garnacho, que bateu de primeira, sem chances para o arqueiro. Quando a partida parecia resolvida, o Wrexham conseguiu chegar ao empate mesmo com um jogador a menos. Após cobrança de escanteio, Kieffer Moore apenas escorou na primeira trave e deixou livre para Lewis Brunt, que empurrou contra as redes de Sánchez. O VAR foi acionado mais uma vez e anulou o gol por impedimento. No último minuto da prorrogação, a estrela do brasileiro João Pedro brilhou e fechou a vitória do Chelsea. O camisa 20 carregou a bola na entrada da área e bateu firme, no canto do goleiro, para marcar seu 18º gol na temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa da Inglaterra Chelsea Wrexham João Pedro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 