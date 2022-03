Com gols de Cano, Fluminense bate o Flamengo na primeira partida da decisão do Carioca

O Fluminense venceu o Flamengo pela quarta vez consecutiva na noite desta quarta-feira e abriu vantagem na grande final do Campeonato Carioca. Jogando diante de mais de 50 mil torcedores no Maracanã, o Fluminense segurou a pressão rival durante o jogo e se aproveitou de dois erros do Flamengo no fim para vencer o jogo por 2 a 0, com gols de Germán Cano.

O Fluminense não vencia o Flamengo quatro vezes seguidas desde 1938 e derruba uma invencibilidade de 10 jogos do time de Paulo Sousa. A única derrota do Flamengo em 2022 havia sido justamente contra o Fluminense na Taça Guanabara.

Diferente das semifinais, não há vantagem por campanha nos jogos da decisão. Portanto, em caso de igualdade ao fim dos dois jogos, o título será decidido nos pênaltis. O jogo de volta está marcado para o próximo sábado, às 18h. O Flamengo precisa vencer por dois gols de vantagem para levar o jogo para os pênaltis e por três para ficar com o título no tempo normal. Já o Fluminense poderá perder por até um gol de desvantagem.