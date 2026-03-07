Com golaço de Yamal, Barcelona bate Athletic Bilbao e retoma vantagem sobre Real Madrid Estadão Conteúdo 07.03.26 19h17 De ressaca após a eliminação nas semifinais da Copa do Rei e de olho no início do mata-mata da Champions Legaue, o Barcelona derrotou o Athletic Bilbao por 1 a 0, com um golaço de Lamine Yamal, neste sábado no estádio San Mamés por La Liga e retomou a vantagem de 4 pontos no topo da tabela. O líder tem 67 pontos contra 63 do Real Madrid. O Bilbao permanece com 35, na nona colocação. Hansi Flick, técnico do Barcelona, manteve um retrospecto perfeito contra o rival deste sábado. Em seis confrontos no comando da equipe catalã contra o Athletic Bilbao, Flick saiu vitorioso em todos, com 16 gols a favor e apenas 1 contra. O alemão mexeu na escalação para poupar alguns jogadores para enfrentar o Newcastle pela partida de ida das oitavas da Champions League, na terça-feira, na Inglaterra. Casadó entrou no lugar de Pedri, e Dani Olmo e Rashford foram os substitutos de Fermín Lopez e Raphinha. O jogo começou em ritmo alucinante, com o Athletic Bilbao assustando logo no primeiro ataque, com João Cancelo quase marcando contra. O Barcelona respondeu na sequência, e os times foram trocando finalizações, mas sem direção. Na sequência, o confronto esfriou. O Barcelona tinha ampla vantagem na posse de bola, mas o domínio era estéril, na maior parte do tempo no campo defensivo. O líder de La Liga tinha dificuldade para furar o esquema defensivo dos anfitriões, que chegaram a marcar com Iñaki Williams no final da primeira etapa, mas o gol foi anulado por impedimento no início do lance. Flick voltou para o segundo tempo com Pedri no lugar de Bernal. O Barcelona sofreu algumas estocadas do Bilbao, mas em contrapartida tinha mais espaço para ameaçar o gol de Unaí Simon. Pouco depois dos 15 minutos, o técnico alemão reforçou o time com Raphinha, Fermin e Lewandowski nos lugares de Rashford, Olmo e Ferran Torres, respectivamente. Até então com uma atuação apagada, Lamine Yamal recebeu, livre, um passe de Pedri pela direita da área. O atacante de 18 anos teve tempo de ajeitar antes de chutar de esquerda e marcar um golaço. A bola ainda bateu na trave direita de Simon. Foi o 14º gol de Yamal, artilheiro do Barcelona, em La Liga. O Athletic Bilbao, que também foi eliminado nas semifinais da Copa do Rei no meio da semana, buscava as bolas longas para chegar ao empate, mas foi incapaz de impedir a primeira derrota após cinco jogos sem perder em La Liga. Depois do compromisso na Champions League, o Barcelona volta a jogar no Espanhol no domingo, quando recebe o Sevilla. O Athletic Bilbao busca a reabilitação no sábado, contra o Girona. Confira os resultados deste sábado pela La Liga Osasuna 2 x 2 Mallorca Levante 1 x 1 Girona Atlético de Madri 3 x 2 Real Sociedad 