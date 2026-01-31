Capa Jornal Amazônia
Com festa da torcida, Flamengo desembarca em Brasília para decisão da Supercopa

Estadão Conteúdo

O Flamengo chegou a Brasília no fim da tarde deste sábado para a disputa da Supercopa do Brasil diante do Corinthians. A delegação rubro-negra foi recebida com entusiasmo por torcedores que se concentraram em frente ao hotel onde o clube ficará hospedado para a decisão.

Cerca de mil flamenguistas marcaram presença para apoiar a equipe. Jogadores pararam para interagir com os fãs, com registros de autógrafos, fotos e acenos, em um ambiente de festa que acompanhou a chegada do elenco à capital federal.

O confronto está marcado para este domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha. A final reúne os campeões nacionais da última temporada: o Flamengo, vencedor do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians, que levantou a taça da Copa do Brasil.

Para a partida, o técnico Filipe Luís terá praticamente todo o elenco à disposição. A única ausência confirmada é Saúl, que viajou com o grupo, mas segue em recuperação de cirurgia no calcanhar esquerdo. Allan e Wallace Yan ficaram no Rio de Janeiro e não foram incluídos na delegação.

Entre as novidades entre os relacionados estão De la Cruz, Danilo e Paquetá. O uruguaio passa por controle individual de carga física, enquanto o zagueiro retorna após se recuperar de lesão sofrida na temporada passada. O reforço recém-chegado treinou duas vezes com o grupo e pode ganhar oportunidade na decisão.

