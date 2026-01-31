Com festa da torcida, Flamengo desembarca em Brasília para decisão da Supercopa Estadão Conteúdo 31.01.26 21h22 O Flamengo chegou a Brasília no fim da tarde deste sábado para a disputa da Supercopa do Brasil diante do Corinthians. A delegação rubro-negra foi recebida com entusiasmo por torcedores que se concentraram em frente ao hotel onde o clube ficará hospedado para a decisão. Cerca de mil flamenguistas marcaram presença para apoiar a equipe. Jogadores pararam para interagir com os fãs, com registros de autógrafos, fotos e acenos, em um ambiente de festa que acompanhou a chegada do elenco à capital federal. O confronto está marcado para este domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha. A final reúne os campeões nacionais da última temporada: o Flamengo, vencedor do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians, que levantou a taça da Copa do Brasil. Para a partida, o técnico Filipe Luís terá praticamente todo o elenco à disposição. A única ausência confirmada é Saúl, que viajou com o grupo, mas segue em recuperação de cirurgia no calcanhar esquerdo. Allan e Wallace Yan ficaram no Rio de Janeiro e não foram incluídos na delegação. Entre as novidades entre os relacionados estão De la Cruz, Danilo e Paquetá. O uruguaio passa por controle individual de carga física, enquanto o zagueiro retorna após se recuperar de lesão sofrida na temporada passada. O reforço recém-chegado treinou duas vezes com o grupo e pode ganhar oportunidade na decisão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Supercopa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 MMA Sport Club Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão 30.01.26 12h13 futebol Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado 30.01.26 10h35 Carlos Ferreira Molho de pimenta na rivalidade 30.01.26 10h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (31/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 31.01.26 7h00 PARAZÃO 2026 Carlinhos critica gramado após primeiro tempo do Remo: 'Tem que driblar buraco e marcador' Segundo o centroavante azulino, o estado do campo tem dificultado o estilo de jogo da equipe contra o São Francisco, em Belterra 31.01.26 17h15 PARAZÃO Remo joga com um a mais, domina o São Francisco, mas fica no 0 a 0 no Parazão Leão Azul teve superioridade numérica desde o primeiro tempo, pressionou em Belterra, mas esbarrou na defesa adversária e nas condições do gramado 31.01.26 18h02 muay thai Mãe e filha paraenses dividem treinos, dificuldades e o sonho de crescer no MMA em São Paulo Atletas vivem em São Paulo e buscam sonham no MMA 31.01.26 9h00