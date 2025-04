Com dores no joelho, Payet vira desfalque no Vasco para clássico com o Flamengo

O Vasco não poderá contar com Dimitri Payet para o clássico com o Flamengo, marcado para este sábado, às 18h30, no Maracanã, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O francês foi vetado da partida por conta de dores no joelho direito e sequer foi relacionado pelo técnico Fábio Carille.

O desfalque, embora relevante pelo peso do nome, não afeta diretamente a formação titular, já que Payet vinha sendo cotado para ser reserva de Philippe Coutinho. Aos 38 anos, o meia vive uma reta final de passagem pelo clube carioca, com contrato válido até julho e sem negociações em andamento para renovação.

Do lado do banco de reservas, Carille também chega pressionado. A derrota por 2 a 1 para o Ceará aumentou a cobrança da torcida e reforçou a necessidade de uma resposta imediata no clássico. O treinador ainda busca consolidar sua ideia de jogo e reconquistar o respaldo dos vascaínos.

Por isso, a tendência é que Carille escale o que tem de melhor à disposição, abandonando o rodízio que vinha adotando em outras rodadas. A ideia é contar com força máxima para tentar a reabilitação diante de um rival histórico, mesmo atuando como mandante no Maracanã, que promete casa cheia.

A provável escalação do Vasco para o clássico tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho (Tchê Tchê) e Philippe Coutinho; Garré, Vegetti e Nuno Moreira. O técnico ainda pode fazer ajustes de última hora dependendo da condição física dos atletas.

Com seis pontos somados em quatro rodadas, o Vasco busca se aproximar dos líderes visando uma surpreendente vaga na próxima edição da Libertadores. Além de somar pontos importantes, vencer o rival no Maracanã pode representar uma virada de chave para a equipe em meio à turbulência sobre Carille.