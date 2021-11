Com dois gols de Mikael, Sport bate o Atlético-GO, mas continua entre os últimos

Com dois gols marcados por Mikael na noite deste domingo, o Sport recebeu o Atlético-GO e venceu por 2 a 0, na Arena Pernambuco, no Recife (PE), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além dos gols validados na etapa final, o atacante havia tido um anulado no primeiro tempo.



Com o resultado, o Sport assumiu a 17ª posição, com 30 pontos. Está a três pontos do Bahia, 16º e primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Atlético-GO ficou com os mesmos 37 pontos e em décimo lugar, perdendo a chance de encostar no G6 grupo de classificação à pré-Libertadores.



A partida começou com um lance bizarro do meia Gustavo Oliveira, do Sport, que tocou a bola para ele mesmo no pontapé inicial e viu a arbitragem marcar reversão.



Com a bola efetivamente rolando, a primeira oportunidade de gol foi do Atlético-GO. Logo aos três minutos, Janderson cruzou para Zé Roberto, o atacante fez o pivô e Marlon Freitas chutou colocado com a perna esquerda, com a bola passando rente à trave do goleiro Maílson.



Mas a resposta do Sport foi imediata e aconteceu aos 11 minutos, quando Sander encontrou Mikael na área, ele girou sobre a marcação e finalizou no canto esquerdo de Fernando Miguel. A bola foi parar no fundo das redes, mas o árbitro anulou o gol por impedimento.



O gol anulado foi sentido pelo Sport, que diminuiu a intensidade e passou a fazer um jogo com muito toque de bola, porém, muito concentrado no meio-campo. A marcação do Atlético-GO também contribuiu pelo primeiro tempo sem muita emoção e, principalmente, sem bolas nas redes.



No segundo tempo, o Sport aumentou as investidas no ataque e quase fez o primeiro gol aos dez minutos, quando experiente Hernanes cobrou falta a meia altura e o goleiro Fernando Miguel fez boa defesa.



O Atlético-GO seguiu muito bem defensivamente e apostou nos contra-ataques para surpreender. E isso quase aconteceu aos 26 minutos, quando André Luís foi lançado, ficou cara a cara com o goleiro Maílson, mas finalizou para fora, perdendo ótima oportunidade para os visitantes.



Pressionado pela vitória, o Sport seguiu em cima e, enfim, encontrou seu gol após Jefferson derrubar Gustavo Oliveira dentro da área. Aos 30, Mikael foi para a cobrança e mandou para as redes, colocando o time pernambucano em vantagem no placar.



O Atlético-GO sentiu o gol e antes do apito final sofreu mais um Aos 40, Paulinho Moccelin cruzou na área, Mikael dominou no peito e finalizou de voleio, no ângulo de Fernando Miguel, num lindo gol que deu números finais ao confronto.



O Sport volta a campo no sábado para enfrentar o Fluminense, às 21 horas, no Maracanã, no Rio. Enquanto o Atlético-GO visitará o Flamengo na sexta-feira, às 21h30, também no Maracanã, em jogo atrasado da 19ª rodada.



FICHA TÉCNICA



SPORT 2 X 0 ATLÉTICO-GO



SPORT - Maílson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabiano e Sander (Luciano Juba); Marcão Silva, José Welison, Hernanes (Everton Felipe) e Gustavo Oliveira (Chico); Mikael e Tréllez (Paulinho Moccelin). Técnico: Gustavo Florentín.



ATLÉTICO-GO - Fernando Miguel; Arnaldo, Wanderson, Éder e Igor Cariús (Jefferson); Marlon Freitas, Baralhas (Montenegro) e André Luís; Zé Roberto (João Paulo), Ronald (Toró) e Janderson (Matheus Barbosa). Técnico: Eduardo Souza.



GOLS - Mikael, aos 30 e 40 minutos do segundo tempo.



ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).



CARTÕES AMARELOS - José Welison, Hernanes, Gustavo Oliveira e Mikael (Sport); Fernando Miguel, Arnaldo e Ronald (Atlético-GO)



PÚBLICO - 3.685 pagantes.



RENDA - Não divulgada.



LOCAL - Arena Pernambuco, no Recife (PE).