Com derrota do Flamengo, Palmeiras se torna visitante com menos derrotas no Brasileirão

O Palmeiras visitou o Vasco neste domingo (8), em jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão 2020. Sem ser derrotado em São Januário há oito anos, o Verdão manteve a escrita, somou mais três pontos e segue entre os primeiros colocados.

O triunfo por 1 a 0 sobre o Cruz-Maltino foi a quinta vitória alviverde como visitante neste campeonato. Com a derrota do Flamengo para o Atlético-MG, no Mineirão, o Alviverde se tornou a equipe com menos derrotas longe de casa nesse Brasileiro.

As duas únicas derrotas alviverdes como visitante foram para Botafogo e Fortaleza, enquanto o Flamengo foi derrotado por Atlético-GO, Ceará e Galo.

Apesar de ter perdido menos do que o Rubro-Negro longe de seus domínios, o aproveitamento de pontos do Verdão ainda é menor. Com um jogo a menos do que os cariocas, o time de Abel Ferreira somou 18 pontos como visitante, contra 20 da equipe de Domenéc Torrent.

A goleada do time de Sampaoli sobre o atual campeão fez o Palmeiras ultrapassar o Flamengo em outro importante número desta atual temporada. Até ontem, os dois times estavam empatados no quesito menor número de derrotas no ano.

Com apenas seis derrotas em 2020, o maior campeão do Brasil viu o Flamengo acumular a sua sétima.

Abel Ferreira conta agora com o bom retrospecto alviverde fora de casa para tentar buscar a classificação para as semifinais da Copa do Brasil, uma vez que o seu time decide a vaga em Fortaleza, diante do Ceará, na próxima semana.