Com a cabeça na Sul-Americana, Corinthians só empata sem gols com o Atlético-MG no Brasileirão

O Corinthians foi até Belo Horizonte e saiu da Arena MRV com um empate sem gols contra o Atlético-MG neste domingo, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Dorival Jr. mandou a campo uma equipe mista, com diversos titulares no banco de reservas e só entrando no segundo tempo. Isso porque na terça-feira o time tem um duelo de 'vida ou morte' na Sul-Americana para definir sua classificação. Se recuperando de lesão, Memphis Depay e Rodrigo Garro acompanharam o jogo dos camarotes.

Com o resultado, o Corinthians vai aos 14 pontos e fica em oitavo na tabela do Brasileirão. O Atlético fica em décimo também com os mesmos 14 pontos.

No primeiro tempo, os dois times fizeram um jogo equilibrado, mas o jogo só não foi para o intervalo desempatado graças a Talles Magno. O atacante recebeu a bola sozinho cara a cara com Everson, mas isolou o chute, mandando por cima do gol.

O Atlético também teve seus momentos, especialmente com Rony, que perdeu a melhor chance do time na etapa inicial, recebendo dentro da área um cruzamento na marca do pênalti, mas acabou parando em Hugo Souza.

No segundo tempo, o Atlético pressionou o Corinthians e criou as melhores chances. Porém, o time não conseguiu superar Hugo Souza, que mais uma vez foi um dos responsáveis por salvar o time. Dorival colocou Romero e Yuri Alberto para tentar ganhar o jogo, mas não funcionou. O camisa 9 e artilheiro do time preocupou a torcida no final, quando após o fim da partida foi visto andando com dificuldades e auxílio de seus companheiros.

O Corinthians volta a campo na terça-feira, na Argentina, onde enfrenta o Huracán buscando uma vaga na fase de mata-mata da Copa Sul-Americana. O Atlético recebe o Cienciano na quinta-feira, também buscando sua classificação na sul-americana.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 0 x 0 CORINTHIANS

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho (Felix Torres), João Pedro, Cacá e Bidu; Raniele, Ryan, José Martínez (Charles) e Carrillo (Bidon); Talles Magno (Romero) e Héctor Hernandéz (Yuri Alberto) Técnico: Dorival Júnior.

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael (João Marcelo), Lyanco, Junior Alonso e Rubens; Patrick, Alan Franco, Scarpa; Rony (Igor Gomes), Hulk e Bernard (Junior Santos) Técnico: Cuca.

CARTÕES AMARELOS - Lyanco, Rubens e Cuca (ATL); Cacá, João Pedro, Romero e Ryan (COR).

ÁRBITRO - Rafael Klein.

PÚBLICO - 38.154 torcedores.

RENDA - 2.045.080,18.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte.