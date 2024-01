Clubes brasileiros estão proibidos pela Fifa de contratar jogadores; saiba quais são

Dois clubes brasileiros estão proibidos pela Fifa de registrar jogadores devido ao ‘Transfer Ban’, medida disciplinar aplicada a um clube de futebol que viola as regras de transferência ou comete irregularidades financeiras, conforme a lista divulgada pela Fifa nesta quinta-feira (11).

De acordo com o documento listado na plataforma da entidade, o Londrina e o Colorado Atlético Clube, ambos do Paraná, estão impedidos de contratar qualquer atleta na atual janela de transferências que inicia hoje (11) e vai até 07 de março.

No Londrina, uma das equipes tradicionais do futebol paranaense, foram duas punições: uma iniciada em 5 de dezembro do ano passado, e a outra, em 21 de dezembro. Dessa forma, o clube foi punido de registrar atletas por três janelas de transferência, podendo contratar novamente só em meados de 2025.

De acordo com o presidente do clube paranaense, Getúlio Castilho, o pagamento da dívida de cerca de R$545 mil, referente à aquisição dos jogadores Toni e Jhonny Lucas, em 2021, foi efetuada e os recibos já foram enviados à Fifa. O clube aguarda a exclusão do “transfer ban” nos próximos dias.

Já no Colorado Atlético Clube, a situação é outra. O clube está proibido de contratar desde 22 de janeiro de 2020, com prazo indefinido. A associação teve o futebol profissional interrompido, mas a proibição da Fifa vale também para registros na base.

Outro clube da elite nacional também esteve com “transfer ban” ativo por causa de uma cobrança referente à transferência do atacante Martín Lucero, em janeiro de 2023. É o caso do Fortaleza, que, no final das contas, conseguiu no Tribunal Arbitral do Esporte, na Suíça, uma liminar o liberando para contratar até o mérito ser julgado, que deve ocorrer em meados de março.

