Clubes batem recorde e gastam US$ 1,37 bilhão com agentes no futebol mundial

Os gastos dos clubes com agentes atingiram um patamar histórico em 2025. De acordo com o Relatório de Agentes de Futebol divulgado pela Fifa, as equipes do futebol profissional masculino desembolsaram US$ 1,37 bilhão em taxas de serviço ligadas a transferências internacionais entre 1º de janeiro e 1º de dezembro.

O montante representa um crescimento de mais de 90% em comparação ao ano anterior e supera com folga o recorde anterior, registrado em 2023. A maior parte desse valor veio da Europa, especialmente dos clubes ingleses.

As equipes da Inglaterra lideraram os gastos globais, com um desembolso combinado superior a US$ 375 milhões apenas em taxas para agentes. Na sequência aparecem os clubes alemães, que gastaram cerca de US$ 165 milhões, confirmando o domínio das principais ligas europeias no mercado internacional.

O aumento dos valores acompanha também a elevação no número de transferências mediadas por agentes. Em 2025, intermediários estiveram envolvidos em 3.010 transferências internacionais de clubes, um novo recorde, com crescimento de 38,1% em relação ao ano anterior. Já as negociações em que agentes atuaram diretamente em nome dos jogadores somaram 3.730 operações, correspondendo a 15,3% de todas as transferências realizadas no período.

No futebol profissional feminino, o crescimento foi ainda mais expressivo proporcionalmente. Os clubes gastaram mais de US$ 6,2 milhões com serviços de agentes, valor mais de 13 vezes superior ao registrado em 2020 e mais que o dobro do total do ano passado. Os números refletem a expansão do mercado feminino e a maior profissionalização das negociações.

O relatório também aponta um aumento significativo no número de profissionais habilitados. O exame de agentes da Fifa, realizado de forma totalmente online, registrou 16.117 inscrições, o maior número da história. Reino Unido, França, Estados Unidos, Espanha e Brasil lideraram a lista de candidatos, e atualmente mais de 10,5 mil agentes estão licenciados pela entidade.