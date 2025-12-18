Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Clubes batem recorde e gastam US$ 1,37 bilhão com agentes no futebol mundial

Estadão Conteúdo

Os gastos dos clubes com agentes atingiram um patamar histórico em 2025. De acordo com o Relatório de Agentes de Futebol divulgado pela Fifa, as equipes do futebol profissional masculino desembolsaram US$ 1,37 bilhão em taxas de serviço ligadas a transferências internacionais entre 1º de janeiro e 1º de dezembro.

O montante representa um crescimento de mais de 90% em comparação ao ano anterior e supera com folga o recorde anterior, registrado em 2023. A maior parte desse valor veio da Europa, especialmente dos clubes ingleses.

As equipes da Inglaterra lideraram os gastos globais, com um desembolso combinado superior a US$ 375 milhões apenas em taxas para agentes. Na sequência aparecem os clubes alemães, que gastaram cerca de US$ 165 milhões, confirmando o domínio das principais ligas europeias no mercado internacional.

O aumento dos valores acompanha também a elevação no número de transferências mediadas por agentes. Em 2025, intermediários estiveram envolvidos em 3.010 transferências internacionais de clubes, um novo recorde, com crescimento de 38,1% em relação ao ano anterior. Já as negociações em que agentes atuaram diretamente em nome dos jogadores somaram 3.730 operações, correspondendo a 15,3% de todas as transferências realizadas no período.

No futebol profissional feminino, o crescimento foi ainda mais expressivo proporcionalmente. Os clubes gastaram mais de US$ 6,2 milhões com serviços de agentes, valor mais de 13 vezes superior ao registrado em 2020 e mais que o dobro do total do ano passado. Os números refletem a expansão do mercado feminino e a maior profissionalização das negociações.

O relatório também aponta um aumento significativo no número de profissionais habilitados. O exame de agentes da Fifa, realizado de forma totalmente online, registrou 16.117 inscrições, o maior número da história. Reino Unido, França, Estados Unidos, Espanha e Brasil lideraram a lista de candidatos, e atualmente mais de 10,5 mil agentes estão licenciados pela entidade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Fifa

agentes
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque

Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis.

18.12.25 12h22

Futebol

Leão, faltam apenas duas semanas

18.12.25 10h34

FUTEBOL

Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo

Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório

18.12.25 9h50

FUTEBOL

Após rescindir e pedir na justiça R$4 milhões do Paysandu, volante acerta com time da Série B

Jogador Leandro Vilela vai defender as cores do Náutico-PE, na Série B de 2026

18.12.25 9h44

MAIS LIDAS EM ESPORTES

ATENTADO

Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador

A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida

17.12.25 20h51

FUTEBOL

Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo

Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório

18.12.25 9h50

Futebol

Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque

Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis.

18.12.25 12h22

JUSTIÇA

Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista

De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade

18.12.25 14h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda