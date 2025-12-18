Clubes batem recorde e gastam US$ 1,37 bilhão com agentes no futebol mundial Estadão Conteúdo 18.12.25 19h53 Os gastos dos clubes com agentes atingiram um patamar histórico em 2025. De acordo com o Relatório de Agentes de Futebol divulgado pela Fifa, as equipes do futebol profissional masculino desembolsaram US$ 1,37 bilhão em taxas de serviço ligadas a transferências internacionais entre 1º de janeiro e 1º de dezembro. O montante representa um crescimento de mais de 90% em comparação ao ano anterior e supera com folga o recorde anterior, registrado em 2023. A maior parte desse valor veio da Europa, especialmente dos clubes ingleses. As equipes da Inglaterra lideraram os gastos globais, com um desembolso combinado superior a US$ 375 milhões apenas em taxas para agentes. Na sequência aparecem os clubes alemães, que gastaram cerca de US$ 165 milhões, confirmando o domínio das principais ligas europeias no mercado internacional. O aumento dos valores acompanha também a elevação no número de transferências mediadas por agentes. Em 2025, intermediários estiveram envolvidos em 3.010 transferências internacionais de clubes, um novo recorde, com crescimento de 38,1% em relação ao ano anterior. Já as negociações em que agentes atuaram diretamente em nome dos jogadores somaram 3.730 operações, correspondendo a 15,3% de todas as transferências realizadas no período. No futebol profissional feminino, o crescimento foi ainda mais expressivo proporcionalmente. Os clubes gastaram mais de US$ 6,2 milhões com serviços de agentes, valor mais de 13 vezes superior ao registrado em 2020 e mais que o dobro do total do ano passado. Os números refletem a expansão do mercado feminino e a maior profissionalização das negociações. O relatório também aponta um aumento significativo no número de profissionais habilitados. O exame de agentes da Fifa, realizado de forma totalmente online, registrou 16.117 inscrições, o maior número da história. Reino Unido, França, Estados Unidos, Espanha e Brasil lideraram a lista de candidatos, e atualmente mais de 10,5 mil agentes estão licenciados pela entidade. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fifa agentes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 Futebol Leão, faltam apenas duas semanas 18.12.25 10h34 FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 FUTEBOL Após rescindir e pedir na justiça R$4 milhões do Paysandu, volante acerta com time da Série B Jogador Leandro Vilela vai defender as cores do Náutico-PE, na Série B de 2026 18.12.25 9h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES ATENTADO Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida 17.12.25 20h51 FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21