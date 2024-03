Clube da Premier League anuncia nova arquibancada de luxo com piscina e restaurante; veja

Os torcedores do Fulham vão ter experiências inesquecíveis no estádio do clube! Nesta quarta-feira (27), o clube inglês anunciou a abertura de uma arquibancada reformada em seu estádio, Craven Cottage, em Londres. Nas imagens, é possível ver a inclusão de atrações de luxo, como piscina e um restaurante com estrela Michelin no espaço "Riverside Stand". Além disso, a cobertura oferece sete "experiências" aos torcedores e sócios da equipe. No clube da Premier League, jogam os brasileiros Andreas Pereira, Willian e Rodrigo Muniz.

Entre os espaços, o que mais se destaca é a "Sky Deck", um espaço aberto com três andares que oferecerá piscina, comida, bebidas e uma vista para Londres e o rio Tâmisa. Quem quiser uma experiência mais raiz poderá usufruir do "The Dugout", com assentos diretamente atrás do banco de reservas, a apenas 3,5 metros da linha lateral. Confira!

Para o presidente do Fulham, Shahid Khan, o projeto teve como objetivo oferecer uma experiência “premium” diferente de tudo no futebol, em Londres ou em qualquer outro lugar. “Minha visão para a nova Riverside Stand foi oferecer a nossos torcedores e nossa vizinhança um destino que honraria a história do Craven Cottage todos os dias do ano, mas especialmente em dias de jogo”, disse.

As atrações da nova arquibancada devem estar disponíveis a partir da próxima temporada do futebol inglês. Já o Sky Deck será aberto em dezembro deste ano, ainda sem preços divulgados.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)