Família do jogador Di Maria recebe ameaça por meio de bilhete na Argentina

Membros da família de Ángel Di Maria, um dos principais jogadores da seleção argentina, foram ameaçados por meio de um "bilhete intimidador" na porta da casa de campo Funes Hills Miraflores, em Rosario, onde o atleta abriga parentes e reside quando está na Argentina. A ameaça ocorreu na madrugada de segunda-feira (25).

Segundo a divulgação, o bilhete estava embrulhado em um saco de plástico preto. O papel teria sido jogado na frente da casa dos familiares do jogador por volta das 2h30 de um carro, ainda não identificado.

Segundo informações do Ministério Público local, imagens de câmeras de segurança, vestígios de impressões digitais e depoimentos foram coletados para ajudar na investigação.

O conteúdo do bilhete não foi divulgado pelas autoridades policiais. Até o momento, sabe-se que a nota tinha um tom de ameaça. Apesar disso, alguns veículos de comunicação do país divulgaram que o cartão tinha uma legenda direcionada a "Família DI Maria", e que afirmava que "Nem [Maximiliano] Pullaro vai te salvar", o homem citado é o governador da cidade argentina.

Ainda não há informações sobre a motivação da ameaça à família do jogador. Mas, a polícia trabalha com a hipótese de que grupos queiram causar "comoção" na região, dominada pela violência e tráfico de drogas.

Di Maria ainda se pronunciou oficialmente sobre o caso. O jogador está com 36 anos e atualmente joga no Benfica, de Portugal. Nos últimos meses, houve boatos de que o meia pudesse ser contratado para o futebol brasileira, mas, as negociações não evoluíram. Além disso, o argentino já afirmou que tem vontade de encerrar a carreira no clube que o revelou, o Rosario Central.