Empresário de Di Maria confirma interesse do Grêmio: 'Teve procura e conversas'

O Grêmio demonstrou interesse em Ángel Di María, campeão da Copa do Mundo de 2022 com a Argentina, atualmente jogador do Benfica, em Portugal. O atacante argentino de 35 anos foi abordado pelo clube brasileiro, e as negociações estão em estágio inicial.

Lisandro Pirosanto, representante de Di María, confirmou que houve contato por parte do Grêmio, mas destacou que ainda não há avanços significativos.

"Nada avançado, mas teve procura e conversas", disse.

Por sua vez, o Grêmio também confirmou o interesse em contratar o talentoso jogador argentino. Eduardo Magrisso, vice-presidente do clube, afirmou que foi realizada uma sondagem pelo atleta:

"Quem trouxe o Luis Suárez, pode trazer o Dí Maria. Tomara que venha (Dí Maria), está jogando muito no Benfica, seria perfeito contar com um jogador dessa categoria, continuaríamos nas manchetes do mundo todo. Por enquanto é apenas sondagem."

Na temporada 2023/24, Ángel Di María acumulou 21 partidas, com nove gols e duas assistências pelo Benfica.