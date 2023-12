Após deixar o Grêmio, Suárez acerta com o Inter Miami, diz jornal

O atacante Luis Suárez chegou a um acordo com o Inter Miami, clube de Lionel Messi, para jogar na MLS. As informações foram publicadas pelo Ovácion, do El País, do Uruguai.

VEJA MAIS

Segundo o veículo, o acordo será por uma temporada, com a possibilidade de prorrogação por mais um ano. Nos últimos dias, Suárez esteve em Miami para finalizar a negociação e definir de vez seu futuro.

Ainda de acordo com as informações da publicação, o atacante uruguaio vai receber quatro vezes menos do que o salário no Grêmio, do qual recebia cerca de R$ 2 milhões aportado por patrocinadores. Dessa forma, ele não irá ocupar vaga de Designated Player, para um jogador que pode receber acima do teto salarial.

No Inter Miami, Suárez irá reencontrar Messi, seu amigo desde a passagem pelo Barcelona, além de Busquets e Jordi Alba, também ex-companheiros. Antes mesmo do craque deixar o Grêmio, o técnico Renato Gaúcho já havia dito que ele tinha negociações avançadas para jogar na MLS.

Suárez deixou o Tricolor com 29 gols e 17 assistências em 54 jogos, o maior número por clubes em uma temporada na carreira. Antes do clube gaúcho, o uruguaio passou por Nacional, Groningen-HOL, Ajax, Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid.