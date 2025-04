City supera retranca do Everton com gols no fim e se consolida no G-5 do Inglês

Sem chances de defender o título no Campeonato Inglês e buscando uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões como prêmio de consolação, o Manchester City sofreu diante da forte defesa do Everton, fora de casa, neste sábado, mas alcançou os gols do triunfo por 2 a 0 nos minutos finais para seguir firme no G-5.

Com o triunfo sofrido, com gols do jovem O'Reilly, de somente 20 anos, e de Kovacic, nos acréscimos, os comandados por Pep Guardiola subiram para os 58 pontos, na quarta posição, um ponto na frente do Nottingham Forest, que ainda atua.

O City entrou em campo sob pressão da vitória na briga direta com Nottingham Forest, Chelsea e Aston Villa por vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Com Liverpool e Arsenal disparados na frente e o Newcastle consolidado em terceiro, as duas vagas restantes estão bastante indefinidas e sem brecha para deslizes.

Para não ficar em situação delicada na classificação, o City precisava fazer algo que os últimos adversários não conseguiram na casa do Everton: ganhar. O time de Londres vinha de empates com o líder Liverpool, Manchester United, West Ham e Arsenal em seu estádio, onde é duro de ser superado, apesar de não vir conseguindo os triunfos.

E o primeiro tempo em Goodison Park foi uma boa mostra que os comandados de Pep Guardiola teriam trabalho. Apesar de mais posse de bola, o time visitante pouco produziu ofensivamente. E ainda levou um susto, com bola na trave de Tarkowski, concluindo de cabeça a cobrança de escanteio.

A dificuldade em superar a parede defensiva do Everton seguiu na fase final. O City não concluía as jogadas, muitas pela individualidade do brasileiro Savinho. Para piorar, ainda corria riscos nos contragolpes, com Ndiaye e Beto.

Apenas aos 27 minutos que o goleiro Pickford trabalhou para valer. Savinho recebeu livre e bateu para boa defesa do goleiro. Já no desespero nos minutos finais, foi a vez de Marmoush desperdiçar oportunidade de ouro. O substituto de Erling Haaland, machucado, saiu cara a cara e bateu em cima do goleiro.

O gol estava amadurecendo e, aos 39 minutos, enfim, saiu. O jovem O'Reilly apareceu na pequena área para concluir o cruzamento de Matheus Nunes. Nos acréscimos, Kovacic completou o placar e garantiu o alívio para os visitantes.

Demais resultados: Crystal Palace 0 x 0 Bournemounth e West Ham 1 x 1 Southampton.