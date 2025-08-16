City goleia na estreia da Premier League e Richarlison brilha com voleio pelo Tottenham Estadão Conteúdo 16.08.25 15h47 O Manchester City abriu sua campanha na Premier League 2025/26 com uma vitória convincente sobre o Wolverhampton, por 4 a 0, neste sábado, no Molineux Stadium. O time de Pep Guardiola começa a temporada em busca de recuperar a coroa perdida para o Liverpool no último campeonato e mostrou sinais de equilíbrio entre as novas peças e as referências já consolidadas. A partida foi marcada, antes de tudo, pela homenagem a Diogo Jota. O ex-atacante dos Wolves, que faleceu em julho em um acidente de carro, foi lembrado em um mosaico emocionante erguido pela torcida. Jota disputou 131 jogos pelo clube e foi peça fundamental na volta à Premier League em 2018. A cerimônia deu o tom inicial da estreia e reforçou o vínculo do jogador com a história recente do Wolverhampton. Em campo, os anfitriões tentaram canalizar essa energia e começaram pressionando. Chegaram a marcar um gol, anulado pela arbitragem, e pareciam dispostos a medir forças com o City. Mas bastou uma mudança de ritmo dos visitantes para a diferença de qualidade aparecer. Aos 33 minutos, Reijnders, um dos reforços da temporada, avançou pelo meio, acionou Rico Lewis e viu Haaland completar o cruzamento para abrir o placar. Três minutos depois, foi a vez de Reijnders finalizar com categoria após boa jogada de Oscar Bobb. O intervalo trouxe pouco alívio ao Wolverhampton. No início da segunda etapa, a triangulação entre Reijnders e Bobb voltou a funcionar, e Haaland, sempre letal dentro da área, marcou o terceiro. O norueguês inicia o campeonato com dois gols em sua conta, reforçando a sensação de que seguirá sendo peça central na luta do City para recuperar o título. Aos 35, a vitória se transformou em goleada: Cherki recebeu na entrada da área, dominou com calma e bateu no canto de José Sá, fechando o placar em 4 a 0. A ausência de Ederson foi outro ponto de destaque. O goleiro brasileiro não esteve à disposição por conta de uma infecção alimentar, mas seu nome segue movimentando o mercado. Nos últimos dias, jornais ingleses apontaram interesse de clubes estrangeiros, entre eles o Galatasaray. O Wolverhampton, sob comando de Vítor Pereira, mostrou bons minutos de intensidade, mas a distância técnica ficou evidente. A entrada de Jhon Arias no segundo tempo trouxe mobilidade, mas não alterou a dinâmica do confronto. A estreia reforça o desafio do treinador português em dar competitividade a um elenco que terá como meta principal a permanência na elite. Além da vitória do City, a rodada de sábado trouxe outros resultados de destaque. O Tottenham venceu o Burnley por 3 a 0 em Londres, com dois gols de Richarlison. O brasileiro brilhou em um belo voleio, mas deixou o campo na segunda etapa com dores na perna, o que pode transformá-lo em dúvida para a próxima convocação de Carlo Ancelotti na seleção. Johnson completou o placar para os Spurs, que iniciam a temporada com confiança após a derrota na Supercopa da Europa. O Sunderland, de volta à Premier League após oito anos, marcou 3 a 0 no West Ham em um Stadium of Light lotado e em festa. Já o Fulham evitou derrota contra o Brighton nos acréscimos, com Rodrigo Muniz garantindo o empate por 1 a 1. Aston Villa e Newcastle, por sua vez, ficaram no 0 a 0 em Birmingham, em duelo marcado pela expulsão de Konsa e pela grande atuação do goleiro Bizot. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Manchester City Richarlison COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Com dois desfalques, Remo está escalado para enfrentar o Botafogo-SP pela Série B Remo tenta entrar no G4 da Série B 16.08.25 15h20 SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 Futebol Vasco investiga denúncia de assédio sexual contra gestor financeiro Ex-funcionária registrou boletim de ocorrência. Presidente Pedrinho determinou apuração interna dos fatos. 15.08.25 20h49 Futebol ‘Vai causar dor’, diz Ricardo Gluck Paul sobre implementação do fair play financeiro no Brasil Descentralização e autonomia foram apontados como prioridades para o novo modelo de gestão 15.08.25 15h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (16/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Campeonato Brasileiro Feminino, Coppa Italia, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 16.08.25 7h00 Mercado Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão 14.08.25 12h41 FUTEBOL Com dois desfalques, Remo está escalado para enfrentar o Botafogo-SP pela Série B Remo tenta entrar no G4 da Série B 16.08.25 15h20