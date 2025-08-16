Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

City goleia na estreia da Premier League e Richarlison brilha com voleio pelo Tottenham

Estadão Conteúdo

O Manchester City abriu sua campanha na Premier League 2025/26 com uma vitória convincente sobre o Wolverhampton, por 4 a 0, neste sábado, no Molineux Stadium. O time de Pep Guardiola começa a temporada em busca de recuperar a coroa perdida para o Liverpool no último campeonato e mostrou sinais de equilíbrio entre as novas peças e as referências já consolidadas.

A partida foi marcada, antes de tudo, pela homenagem a Diogo Jota. O ex-atacante dos Wolves, que faleceu em julho em um acidente de carro, foi lembrado em um mosaico emocionante erguido pela torcida. Jota disputou 131 jogos pelo clube e foi peça fundamental na volta à Premier League em 2018. A cerimônia deu o tom inicial da estreia e reforçou o vínculo do jogador com a história recente do Wolverhampton.

Em campo, os anfitriões tentaram canalizar essa energia e começaram pressionando. Chegaram a marcar um gol, anulado pela arbitragem, e pareciam dispostos a medir forças com o City. Mas bastou uma mudança de ritmo dos visitantes para a diferença de qualidade aparecer.

Aos 33 minutos, Reijnders, um dos reforços da temporada, avançou pelo meio, acionou Rico Lewis e viu Haaland completar o cruzamento para abrir o placar. Três minutos depois, foi a vez de Reijnders finalizar com categoria após boa jogada de Oscar Bobb.

O intervalo trouxe pouco alívio ao Wolverhampton. No início da segunda etapa, a triangulação entre Reijnders e Bobb voltou a funcionar, e Haaland, sempre letal dentro da área, marcou o terceiro. O norueguês inicia o campeonato com dois gols em sua conta, reforçando a sensação de que seguirá sendo peça central na luta do City para recuperar o título.

Aos 35, a vitória se transformou em goleada: Cherki recebeu na entrada da área, dominou com calma e bateu no canto de José Sá, fechando o placar em 4 a 0.

A ausência de Ederson foi outro ponto de destaque. O goleiro brasileiro não esteve à disposição por conta de uma infecção alimentar, mas seu nome segue movimentando o mercado. Nos últimos dias, jornais ingleses apontaram interesse de clubes estrangeiros, entre eles o Galatasaray.

O Wolverhampton, sob comando de Vítor Pereira, mostrou bons minutos de intensidade, mas a distância técnica ficou evidente. A entrada de Jhon Arias no segundo tempo trouxe mobilidade, mas não alterou a dinâmica do confronto. A estreia reforça o desafio do treinador português em dar competitividade a um elenco que terá como meta principal a permanência na elite.

Além da vitória do City, a rodada de sábado trouxe outros resultados de destaque. O Tottenham venceu o Burnley por 3 a 0 em Londres, com dois gols de Richarlison. O brasileiro brilhou em um belo voleio, mas deixou o campo na segunda etapa com dores na perna, o que pode transformá-lo em dúvida para a próxima convocação de Carlo Ancelotti na seleção. Johnson completou o placar para os Spurs, que iniciam a temporada com confiança após a derrota na Supercopa da Europa.

O Sunderland, de volta à Premier League após oito anos, marcou 3 a 0 no West Ham em um Stadium of Light lotado e em festa. Já o Fulham evitou derrota contra o Brighton nos acréscimos, com Rodrigo Muniz garantindo o empate por 1 a 1. Aston Villa e Newcastle, por sua vez, ficaram no 0 a 0 em Birmingham, em duelo marcado pela expulsão de Konsa e pela grande atuação do goleiro Bizot.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Premier League

Manchester City

Richarlison
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Com dois desfalques, Remo está escalado para enfrentar o Botafogo-SP pela Série B

Remo tenta entrar no G4 da Série B

16.08.25 15h20

SÉRIE B

Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B

Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista

16.08.25 7h00

Futebol

Vasco investiga denúncia de assédio sexual contra gestor financeiro

Ex-funcionária registrou boletim de ocorrência. Presidente Pedrinho determinou apuração interna dos fatos.

15.08.25 20h49

Futebol

‘Vai causar dor’, diz Ricardo Gluck Paul sobre implementação do fair play financeiro no Brasil

Descentralização e autonomia foram apontados como prioridades para o novo modelo de gestão

15.08.25 15h53

MAIS LIDAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B

Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista

16.08.25 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (16/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Amistosos, Campeonato Brasileiro Feminino, Coppa Italia, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

16.08.25 7h00

Mercado

Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista

Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão

14.08.25 12h41

FUTEBOL

Com dois desfalques, Remo está escalado para enfrentar o Botafogo-SP pela Série B

Remo tenta entrar no G4 da Série B

16.08.25 15h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda