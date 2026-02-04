City derruba atual campeão Newcastle com facilidade e decide Copa da Liga Inglesa com o Arsenal

Após dois anos e sete meses, Manchester City e Arsenal se reencontram em uma decisão na Inglaterra. O time de Pep Guardiola derrubou o atual campeão, o Newcastle, com nova vitória, desta vez por tranquilos 3 a 1 no Etihad Stadium, e desafiará o time de Londres pela taça da Copa da Liga Inglesa.

A disputa pelo título, em jogo único, está agendada para o dia 23 de março no lendário estádio de Wembley. E o City tentará sua nona conquista, após domínio recente da competição, na qual ergueu o troféu em 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021 - ainda foi o campeão em 1970 e 1976. Na última final entre eles, porém, perdeu nos pênaltis a Supercopa da Inglaterra em agosto de 2023, por 4 a 1, após empate por 1 a 1.

Ao Arsenal, líder da Premier League e dono de campanha perfeita na Liga dos Campeões, vale o fim de uma fila que já dura 33 anos na Copa da Liga Inglesa. Desde a conquista em 1993 que os Gunners não dão a volta olímpica na competição. Tentará o tricampeonato, já que também se deu bem em 1987.

Para se garantir no caminho do Arsenal, que bateu o Chelsea nos dois jogos, o último na terça-feira, quando fez 1 a 0, o City mostrou sua força caseira e precisou de apenas 31 minutos para 'definir' o confronto. Mesmo com Haaland, Rodri, Rubén Diaz, Donnarumma e Cherki poupados, apenas na reserva nesta quarta, os mandantes começaram de forma arrasadora e ampliaram ainda mais sua vantagem com gols de Marmoush, duas vezes, e Reijners.

GOL NO COMEÇO E DOMÍNIO TOTAL

A bola rolou no Etihad e o City já saiu para o ataque, mostrando que não atuaria com o regulamento e apenas defendendo a boa vantagem dos 2 a 0 da ida, em Londres. E bastaram seis minutos para o time encaminhar a vaga. Triangulação pela esquerda, o zagueiro tenta o corte e a bola bate em Marmoush para parar no fundo da rede. Semenyo, logo depois, bateu forte, cruzado, mas ninguém apareceu para ampliar.

O Newcastle demorou para se encontrar em campo. E quando o fez, viu o goleiro Trafford aparecer bem em duas oportunidades. Na segunda, cresceu com Gordon cara a cara. Falhou na hora do empate e voltou a ser castigado do outro lado em dose dupla. Semenyo cruzou, Trippier cortou errado e Marmoush ampliou, de cabeça, aos 28. No ataque seguinte foi a vez de o Reijnders anotar em contragolpe fatal.

Nas cordas, o Newcastle voltou do vestiário com três mudanças para ao menos tentar reduzir o vexame. E com um novo setor ofensivo, com Elanga, Murphy e Wissa - Barnes entrou ainda na primeira etapa. O abatimento, contudo, era grande. Wissa saiu livre e o chute torto mostrou o desânimo dos visitantes.

O City apenas administrava o tempo e a vantagem gigantesca e 'convidava' o Newcastle ao ataque. Elanga, em jogada individual, descontou. Logo depois, os visitantes voltaram às redes, mas o segundo gol acabou anulado por impedimento.

Guardiola resolveu apelar para seus titulares e colocou Cherki, Rodri e Haaland em campo demonstrando indignação com a queda de rendimento do time. A preguiça apresentada na etapa não agradava ao treinador espanhol, vendo o Newcastle a todo momento chegando com perigo.

A goleada poderia ter saído dos pés no camisa 9. Haaland saiu de frente para o goleiro do Newcastle, escolheu o canto e bateu firme. Mas viu Ramsdale voar e fazer um milagre. Logo depois, o norueguês novamente buscou o cantinho e parou em nova boa defesa. A vaga e a festa, porém, já estavam garantidas.