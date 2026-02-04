City derruba atual campeão Newcastle com facilidade e decide Copa da Liga Inglesa com o Arsenal O City mostrou sua força caseira e precisou de apenas 31 minutos para 'definir' o confronto. Estadão Conteúdo 04.02.26 19h08 Após dois anos e sete meses, Manchester City e Arsenal se reencontram em uma decisão na Inglaterra. O time de Pep Guardiola derrubou o atual campeão, o Newcastle, com nova vitória, desta vez por tranquilos 3 a 1 no Etihad Stadium, e desafiará o time de Londres pela taça da Copa da Liga Inglesa. A disputa pelo título, em jogo único, está agendada para o dia 23 de março no lendário estádio de Wembley. E o City tentará sua nona conquista, após domínio recente da competição, na qual ergueu o troféu em 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021 - ainda foi o campeão em 1970 e 1976. Na última final entre eles, porém, perdeu nos pênaltis a Supercopa da Inglaterra em agosto de 2023, por 4 a 1, após empate por 1 a 1. Ao Arsenal, líder da Premier League e dono de campanha perfeita na Liga dos Campeões, vale o fim de uma fila que já dura 33 anos na Copa da Liga Inglesa. Desde a conquista em 1993 que os Gunners não dão a volta olímpica na competição. Tentará o tricampeonato, já que também se deu bem em 1987. Para se garantir no caminho do Arsenal, que bateu o Chelsea nos dois jogos, o último na terça-feira, quando fez 1 a 0, o City mostrou sua força caseira e precisou de apenas 31 minutos para 'definir' o confronto. Mesmo com Haaland, Rodri, Rubén Diaz, Donnarumma e Cherki poupados, apenas na reserva nesta quarta, os mandantes começaram de forma arrasadora e ampliaram ainda mais sua vantagem com gols de Marmoush, duas vezes, e Reijners. GOL NO COMEÇO E DOMÍNIO TOTAL A bola rolou no Etihad e o City já saiu para o ataque, mostrando que não atuaria com o regulamento e apenas defendendo a boa vantagem dos 2 a 0 da ida, em Londres. E bastaram seis minutos para o time encaminhar a vaga. Triangulação pela esquerda, o zagueiro tenta o corte e a bola bate em Marmoush para parar no fundo da rede. Semenyo, logo depois, bateu forte, cruzado, mas ninguém apareceu para ampliar. O Newcastle demorou para se encontrar em campo. E quando o fez, viu o goleiro Trafford aparecer bem em duas oportunidades. Na segunda, cresceu com Gordon cara a cara. Falhou na hora do empate e voltou a ser castigado do outro lado em dose dupla. Semenyo cruzou, Trippier cortou errado e Marmoush ampliou, de cabeça, aos 28. No ataque seguinte foi a vez de o Reijnders anotar em contragolpe fatal. Nas cordas, o Newcastle voltou do vestiário com três mudanças para ao menos tentar reduzir o vexame. E com um novo setor ofensivo, com Elanga, Murphy e Wissa - Barnes entrou ainda na primeira etapa. O abatimento, contudo, era grande. Wissa saiu livre e o chute torto mostrou o desânimo dos visitantes. O City apenas administrava o tempo e a vantagem gigantesca e 'convidava' o Newcastle ao ataque. Elanga, em jogada individual, descontou. Logo depois, os visitantes voltaram às redes, mas o segundo gol acabou anulado por impedimento. Guardiola resolveu apelar para seus titulares e colocou Cherki, Rodri e Haaland em campo demonstrando indignação com a queda de rendimento do time. A preguiça apresentada na etapa não agradava ao treinador espanhol, vendo o Newcastle a todo momento chegando com perigo. A goleada poderia ter saído dos pés no camisa 9. Haaland saiu de frente para o goleiro do Newcastle, escolheu o canto e bateu firme. Mas viu Ramsdale voar e fazer um milagre. Logo depois, o norueguês novamente buscou o cantinho e parou em nova boa defesa. A vaga e a festa, porém, já estavam garantidas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa da Liga Inglesa Manchester City Newcastle COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Casa cheia! Torcida do Remo esgota ingressos do lado A para jogo contra o Mirassol Torcida do Remo fará dois mosaicos na noite de hoje, no reencontro do Fenômeno Azul com a Série A 04.02.26 17h49 Futebol Com lei do ex, Paysandu leva gol nos acréscimos e perde para a Tuna no Parazão Equipes voltam a campo pelo estadual no domingo. 04.02.26 17h39 Carlos Ferreira Uma quarta fora da curva 04.02.26 12h49 Futebol Santa Rosa bate o São Francisco em casa e vence a primeira no Parazão 2026 Único gol da partida foi marcado por Jonathan Cula, ainda na primeira etapa. 04.02.26 12h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com novidades, Remo divulga lista de relacionados para o jogo contra o Mirassol; confira Time azulino faz o primeiro compromisso em casa na Série A nesta quarta-feira (4) e pode ter estreias de reforços 04.02.26 11h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa del Rey e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.02.26 7h00 É HOJE! Com possível estreia de reforços, Remo estreia no Mangueirão diante do Mirassol pelo Brasileirão Leão busca a primeira vitória na competição após derrota fora de casa e aposta na força do time principal diante da torcida azulina 04.02.26 7h34 futebol Ao lado de ídolos paraenses, Rony é apresentado no Santos: 'É um privilégio' Atacante já estreou com a camisa do Peixe, mas foi apresentado oficialmente na última terça-feira (3) 04.02.26 10h32