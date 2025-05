Cidade natal de Ancelotti tem monumentos históricos, rica gastronomia e opções artísticas

Novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti nasceu em Reggiolo, na Itália, no dia 10 de junho de 1959. A cidade do treinador é riquíssima nos aspectos gastronômicos, culturais e históricos.

Reggiolo, que fica na região da Emília-Romanha, possui cerca de 8.559 habitantes. A população usa bicicletas com frequência nos deslocamentos. Não existe ônibus de linha ou metrô na cidade.

A paisagem urbana de Reggiolo tem como destaque uma Rocca (fortaleza) medieval. Monumento importante da cidade, foi construído na primeira metade do século XII. A fortaleza foi modelada em 1242, seguindo a forma tradicional de um castelo medieval fechado.

O Palazzo Sartoretti, do século XVIII, é outra atração turística da cidade. Perto dele está o Teatro Giovanni Rinaldi, considerado um dos primeiros teatros históricos italianos. O espaço oferece interessantes programações culturais.

A Igreja de Santa Maria Assunta e a Igreja de San Rocco exibem arquiteturas religiosas típicas da região. No contexto artístico, a Pinacoteca Antonio Ruggiero Giorgi atrai os visitantes da região, assim como o Museu da Vida Rural, que conta a história agrícola do local.

A culinária da cidade natal de Carlo Ancelotti também é um dos pontos fortes de Reggiolo. A gastronomia da região é baseada em ingredientes frescos e receitas tradicionais passadas de geração para geração.

Muitos pratos da região utilizam a abóbora como um dos ingredientes principais. No fim do mês de setembro, inclusive, o "Festival da Abóbora" atrai turistas de diversos locais.

Reggiolo ainda produz o famoso queijo Parmigiano Reggiano. Massas frescas, como cappelletti e tagliatelle, são outras especialidades da cidade onde nasceu Carlo Ancelotti.

A natureza também faz parte de Reggiolo. Os Vales de Novellara e Reggiolo ficam próximos da cidade. As áreas são ótimos atrativos para atividades ao ar livre. A população ali tem a oportunidade de entrar em contato com belas paisagens, observando a vida agrícola local.

FUTEBOL No futebol, o principal clube da cidade é o US Reggiolo. Carlo Ancelotti, inclusive, jogou na equipe dos 14 aos 16 anos de idade. Roberto Angeli, prefeito de Reggiolo, mostrou a intenção de renomear o estádio do clube, que passaria a se chamar Stadio Giuseppe Ancelotti, em homenagem ao pai do técnico da seleção brasileira.

"O Carletto (Carlo Ancelotti) vai passar na cidade entre junho e julho. Vou apresentar essa proposta para ele. Se gostar, no dia seguinte, o estádio já terá um novo nome", disse o prefeito em entrevista à ESPN.