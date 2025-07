China cria torneio de futebol com robôs humanoides; entenda

A China inovou mais uma vez. O país realizou o primeiro campeonato de futebol com robôs humanoides - que têm aparência e funções inspiradas em seres humanos. O torneio ocorreu no último sábado (28), em Pequim, com a participação de quatro equipes.

A disputa serviu como um “aquecimento” para a Liga Mundial de Futebol de Robôs, prevista para acontecer em agosto, também na capital chinesa.

Os robôs foram desenvolvidos com recursos da inteligência artificial (IA) e são capazes de chutar, cair, marcar e fazer gols de forma autônoma.

Os robôs conseguem identificar a posição da bola e traçar o “caminho” até o gol com o uso de sensores, mas caminham de forma lenta em "campo".

Robôs disputaram em equipes de três contra três (Reprodução / redes sociais)

O torneio foi disputado em duelos de três contra três e serviu como um teste para os organizadores, que buscam o aperfeiçoamento dos humanoides.

A China tem sido pioneira nesse tipo de pesquisa e vem intensificando os esforços para aprimorar suas máquinas. A proposta é que o projeto vá além do futebol. Em maio, também no país, foi realizada uma disputa de boxe entre robôs, em que as máquinas lutaram de forma autônoma, utilizando estratégias programadas por IA.