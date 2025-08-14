Capa Jornal Amazônia
Chelsea vai doar parte da premiação do Mundial de Clubes à família de Diogo Jota, diz jornal

O título contra o PSG rendeu US$ 114,6 milhões (aproximadamente R$ 617 milhões) ao campeão

Estadão Conteúdo

Campeão do Mundial de Clubes deste ano ao superar o favorito Paris Saint-Germain, o Chelsea decidiu doar parte da premiação pelo título aos familiares dos jogadores Diogo Jota e André Silva, que morreram no dia 3 de julho em um acidente de carro na Espanha.

O título sobre os franceses rendeu US$ 114,6 milhões (aproximadamente R$ 617 milhões) ao campeão. De acordo com informações do jornal The Athletic, o clube do oeste de Londres destinou um fundo de US$ 15 milhões (algo em torno de R$ 80,8 milhões) a ser repassado aos atletas que participaram da campanha.

Após uma reunião entre a cúpula do Chelsea e todo o plantel, ficou decidido que os familiares dos dois irmãos, que perderam a vida dez dias antes do título conquistado pelos ingleses nos Estados Unidos, recebam o mesmo valor.

Atacante do Liverpool, Diogo Jota teve a sua camisa (número 20) aposentada permanentemente. Em sua passagem pela agremiação, ele marcou 65 gols em 182 partidas.

Após superar a fase de grupos do torneio organizado pela Fifa no Mundial de Clubs, o Chelsea goleou o Benfica por 4 a 1 nas oitavas de final e encarou duas equipes brasileiras até chegar à decisão.

Nas quartas, diante do Palmeiras, a equipe do técnico Enzo Maresca levou a melhor e triunfou por 2 a 1. Na semifinal, foi a vez do clube inglês superar o Fluminense pelo placar de 2 a 0. No jogo do título, a conquista veio com um contundente 3 a 0 contra o PSG.

