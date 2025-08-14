Chelsea vai doar parte da premiação do Mundial de Clubes à família de Diogo Jota, diz jornal O título contra o PSG rendeu US$ 114,6 milhões (aproximadamente R$ 617 milhões) ao campeão Estadão Conteúdo 14.08.25 9h08 Campeão do Mundial de Clubes deste ano ao superar o favorito Paris Saint-Germain, o Chelsea decidiu doar parte da premiação pelo título aos familiares dos jogadores Diogo Jota e André Silva, que morreram no dia 3 de julho em um acidente de carro na Espanha. O título sobre os franceses rendeu US$ 114,6 milhões (aproximadamente R$ 617 milhões) ao campeão. De acordo com informações do jornal The Athletic, o clube do oeste de Londres destinou um fundo de US$ 15 milhões (algo em torno de R$ 80,8 milhões) a ser repassado aos atletas que participaram da campanha. Após uma reunião entre a cúpula do Chelsea e todo o plantel, ficou decidido que os familiares dos dois irmãos, que perderam a vida dez dias antes do título conquistado pelos ingleses nos Estados Unidos, recebam o mesmo valor. Atacante do Liverpool, Diogo Jota teve a sua camisa (número 20) aposentada permanentemente. Em sua passagem pela agremiação, ele marcou 65 gols em 182 partidas. Após superar a fase de grupos do torneio organizado pela Fifa no Mundial de Clubs, o Chelsea goleou o Benfica por 4 a 1 nas oitavas de final e encarou duas equipes brasileiras até chegar à decisão. Nas quartas, diante do Palmeiras, a equipe do técnico Enzo Maresca levou a melhor e triunfou por 2 a 1. Na semifinal, foi a vez do clube inglês superar o Fluminense pelo placar de 2 a 0. No jogo do título, a conquista veio com um contundente 3 a 0 contra o PSG. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Chelsea premiação Mundial de Clubes Diogo Jota COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Contra o Paysandu, Chape possui desfalque na zaga; líder em assistência retorna ao time Chepecoense recebe o Paysandu e terá o retorno do meia Giovanni Augusto 13.08.25 18h31 REMO Reynaldo fala sobre recuperação, liderança e adaptação no Remo: 'Estamos no mesmo propósito' Capitão azulino comenta retorno após lesão, relação com elenco e expectativas para reta final da Série B 13.08.25 17h08 Adrenalina Acelera, Cysne! O voo alto de um campeão que conquistou o Brasil no rally 13.08.25 15h18 Adrenalina Mel Matsunaga, a piloto paraense que desafia o rally e inspira mulheres no automobilismo 13.08.25 15h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira 14.08.25 7h00 Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 REFORÇO Governo do Pará anuncia aumento de patrocínio para ajudar Paysandu a quitar transferban O valor do patrocínio do Banpará, principal parceiro do clube, será ampliado em R$ 600 mil, passando de R$ 4,4 milhões para R$ 5 milhões anuais 13.08.25 20h56 Futebol Botafogo-SP enfrenta o Remo com desfalques e possível estreia na zaga Pantera não deve contar com os principais jogadores da posição, mas pode ter estreia na zaga 13.08.25 9h30