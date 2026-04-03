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Chelsea pune Enzo Fernández após declaração sobre Real Madrid e afasta meia por dois jogos

Estadão Conteúdo

O Chelsea decidiu afastar Enzo Fernández por dois jogos após declarações recentes do jogador sobre seu futuro. O meio-campista argentino ficará fora das próximas partidas da equipe, em decisão interna tomada pela comissão técnica e diretoria.

A medida ocorre poucos dias depois de o atleta demonstrar interesse em atuar na Espanha, citando identificação com o Real Madrud durante uma entrevista. A fala não foi bem recebida dentro do clube, que entendeu ter havido quebra de alinhamento com o projeto esportivo.

Em coletiva, o técnico Liam Rosenior explicou a decisão e reforçou o posicionamento institucional. "Como clube, entendemos que um limite foi ultrapassado em relação ao que queremos construir. Por isso, ele não estará disponível nos próximos jogos", afirmou.

Apesar da punição, o treinador deixou claro que o episódio não encerra a trajetória do jogador no clube. "Não é uma porta fechada. É uma sanção para reforçar valores que consideramos importantes", completou.

Enzo desfalca o Chelsea no confronto contra o Port Vale, pela Copa da Inglaterra, e também diante do Manchester City, pela Premier League.

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