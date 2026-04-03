Chelsea pune Enzo Fernández após declaração sobre Real Madrid e afasta meia por dois jogos Estadão Conteúdo 03.04.26 12h27 O Chelsea decidiu afastar Enzo Fernández por dois jogos após declarações recentes do jogador sobre seu futuro. O meio-campista argentino ficará fora das próximas partidas da equipe, em decisão interna tomada pela comissão técnica e diretoria. A medida ocorre poucos dias depois de o atleta demonstrar interesse em atuar na Espanha, citando identificação com o Real Madrud durante uma entrevista. A fala não foi bem recebida dentro do clube, que entendeu ter havido quebra de alinhamento com o projeto esportivo. Em coletiva, o técnico Liam Rosenior explicou a decisão e reforçou o posicionamento institucional. "Como clube, entendemos que um limite foi ultrapassado em relação ao que queremos construir. Por isso, ele não estará disponível nos próximos jogos", afirmou. Apesar da punição, o treinador deixou claro que o episódio não encerra a trajetória do jogador no clube. "Não é uma porta fechada. É uma sanção para reforçar valores que consideramos importantes", completou. Enzo desfalca o Chelsea no confronto contra o Port Vale, pela Copa da Inglaterra, e também diante do Manchester City, pela Premier League. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Chelsea Enzo Fernandez COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37