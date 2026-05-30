Chelsea provoca Arsenal após vice da Champions: 'Casa dos Troféus de Londres'

A derrota do Arsenal para o Paris Saint-Germain na final da Champions League rendeu uma provocação do Chelsea nas redes sociais. Pouco depois do título francês ser confirmado nos pênaltis, o rival londrino publicou uma mensagem convidando os torcedores para visitar Stamford Bridge, em uma clara indireta aos Gunners.

Na postagem, o Chelsea se referiu ao próprio estádio como a "Casa dos Troféus de Londres" e destacou conquistas que o Arsenal ainda não possui em sua história. Entre elas estão os dois títulos da Champions League, além dos troféus do Mundial de Clubes e do antigo Mundial Interclubes.

A publicação ganhou repercussão justamente pela decisão disputada em Budapeste. O Arsenal esteve perto de conquistar a taça inédita, abriu o placar com Kai Havertz, mas viu o PSG empatar com Dembélé e levar a melhor na disputa por pênaltis.

O vice-campeonato ampliou um incômodo histórico para o clube comandado por Mikel Arteta. Esta foi a segunda derrota do Arsenal em finais da Champions League. A anterior havia acontecido na temporada 2005/06, diante do Barcelona.

O Chelsea, por sua vez, aproveitou o momento para reforçar a rivalidade local. Na publicação, o clube também utilizou duas estrelas em referência às conquistas europeias de 2012 e 2021.