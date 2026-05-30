Chelsea provoca Arsenal após vice da Champions: 'Casa dos Troféus de Londres' A publicação ganhou repercussão justamente pela decisão disputada em Budapeste Estadão Conteúdo 30.05.26 18h06 Chelsea (Reprodução / Instagram @chelseafc) A derrota do Arsenal para o Paris Saint-Germain na final da Champions League rendeu uma provocação do Chelsea nas redes sociais. Pouco depois do título francês ser confirmado nos pênaltis, o rival londrino publicou uma mensagem convidando os torcedores para visitar Stamford Bridge, em uma clara indireta aos Gunners. Na postagem, o Chelsea se referiu ao próprio estádio como a "Casa dos Troféus de Londres" e destacou conquistas que o Arsenal ainda não possui em sua história. Entre elas estão os dois títulos da Champions League, além dos troféus do Mundial de Clubes e do antigo Mundial Interclubes. A publicação ganhou repercussão justamente pela decisão disputada em Budapeste. O Arsenal esteve perto de conquistar a taça inédita, abriu o placar com Kai Havertz, mas viu o PSG empatar com Dembélé e levar a melhor na disputa por pênaltis. O vice-campeonato ampliou um incômodo histórico para o clube comandado por Mikel Arteta. Esta foi a segunda derrota do Arsenal em finais da Champions League. A anterior havia acontecido na temporada 2005/06, diante do Barcelona. O Chelsea, por sua vez, aproveitou o momento para reforçar a rivalidade local. Na publicação, o clube também utilizou duas estrelas em referência às conquistas europeias de 2012 e 2021. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Arsenal Chelsea COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Paraense Deiveson Figueiredo promete 'melhor versão' em luta contra Song Yadong Na luta principal do UFC Macau, paraense quer voltar a vencer para seguir na corrida pelo cinturão 29.05.26 22h00 Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 Futebol Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 29.05.26 15h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES TRATAMENTO MÉDICO Lorrane Oliveira sofre queda feia durante etapa da Copa do Mundo de ginástica e tem trauma cervical De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica, a medalhista olímpica não teve fratura ou lesão grave na coluna 30.05.26 8h58 NÃO DEU Paraense Deiveson Figueiredo é finalizado por Song Yadong com uma guilhotina no UFC Macau, na China Em luta principal do evento, ex-campeão não consegue superar atleta da casa 30.05.26 11h01 SEM MISTÉRIO Carlo Ancelotti confirma escalação do Brasil contra o Panamá e projeta 11 mudanças no amistoso O comandante antecipou que usará o confronto para testar o elenco e realizará uma troca completa na equipe durante o segundo tempo 30.05.26 10h24 Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01