Chelsea perde Estêvão cedo, joga melhor, mas é derrotado pelo United na Premier League Estadão Conteúdo 18.04.26 18h22 A má fase do Chelsea na Premier League continua. Embora tenha jogado melhor que o Manchester United neste sábado, em partida válida pela 33ª rodada, a equipe de Londres viu Estêvão sair de campo cedo e acabou sendo derrotada por 1 a 0. O único gol foi marcado por Matheus Cunha. Os problemas do time mandante começaram cedo. Minutos depois de criar a melhor chance da partida até então, Estevão teve de ser substituído logo aos 15 minutos, depois de pisar em falso durante um contra-ataque. O brasileiro ex-Palmeiras saiu de campo mancando para o lugar de Garnacho. O Chelsea criou desde cedo e teve as melhores chances do primeiro tempo. Foi claramente superior ao United. Mas, futebol não é sobre quem ataca mais, e sim para quem é eficaz. E o Manchester só precisou de uma chance para tirar o zero do placar. Depois de perder uma boa chance aos 24 minutos, o brasileiro Matheus Cunha fez o primeiro gol da partida. Com o Chelsea com um jogador a menos pelo atendimento de Fofana fora de campo, Bruno Fernandes fez jogada individual pela direita, quando cruzou pra área e encontrou o camisa 10 na marca da cal. Bastou um chute para o primeiro gol do United, mesmo o Chelsea melhor no jogo. O segundo tempo seguiu o roteiro da primeira etapa. Na volta dos vestiários, o Chelsea continuou pressionando, assim como fez durante os primeiros 45 minutos. Para efeitos de comparação, quando o relógio chegou na casa dos 30 minutos, o Chelsea já somava 13 finalizações contra apenas 4 do United. Entretanto, o relógio caminhou para seu fim sem que a equipe de Liam Rosenior conseguisse converter as chances em gols. Foi no dia 4 de março foi o último gol do Chelsea na Premier League. Desde então, o time londrino acumula quatro derrotas seguidas na competição (Newcastle, Everton, Manchester City - e agora United). Com o resultado positivo, a equipe de Michael Carrick chegou aos 58 pontos, estacionando na 3ª colocação. O Chelsea tem 10 pontos a menos, na 6ª posição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Chelsea Manchester United COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu confirma venda de Pedro Henrique ao Flamengo; volante fica no Papão até o fim da Série C Diretoria do Paysandu também confirmou que o clube bicolor ficará com um percentual do jogador 17.04.26 14h50 futebol Com Vitor Bueno, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino na Série A Time azulino encara a equipe paulista no próximo domingo (19), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão 17.04.26 13h50 futebol CBF divulga tabela de mais quatro rodadas da Série C e define próximos jogos do Paysandu; confira Equipe bicolor já conhece datas e horários da 6ª à 9ª rodada da competição 17.04.26 11h47 COBRANÇA Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino 17.04.26 9h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu recebe o Barra-SC na Curuzu de olho no G8 da Série C Os bicolores voltam a jogar diante da torcida, em busca da segunda vitória na competição 18.04.26 8h00 FUTEBOL Jornal espanhol chama Robinho Jr. de 'novo Neymar' em meio a negociação de renovação com Santos Filho de Robinho é tratado como joia, mas teve impasse recente por mais espaço no time principal 18.04.26 11h02 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Copa do Rei da Espanha, , Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 18.04.26 7h00 TALENTO Neymar coloca Yamal ao lado de Messi e se derrete: 'O que faz aos 18 anos é irreal' Craque brasileiro destaca talento de Lamine Yamal e aponta que jovem do Barcelona pode conquistar prêmios importantes 18.04.26 11h36