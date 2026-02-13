Chelsea avança às oitavas da Copa da Inglaterra com gol de Estêvão e hat-trick de Pedro Neto

O Chelsea está nas oitavas de final da Copa da Inglaterra. A classificação veio nesta sexta-feira em jogo maluco na casa do Hull City, no qual Estêvão e Delap desperdiçaram gols incríveis na goleada por 4 a 0. A dupla se redimiu em alto estilo. O brasileiro anotou pela primeira vez na competição na segunda etapa, enquanto o centroavante fechou a partida com três assistências.

A estrela do jogo, contudo, foi Pedro Neto. O português, em bela batida de fora da área, com gol olímpico mandando entre as pernas do goleiro, e depois após tabela com Depap, foi o cara da partida, celebrando um hat-trick. Estêvão aproveitando rebote da defesa e passe do centroavante, também foi às redes no tranquilo e soberano triunfo do Chelsea, que descansou peças importantes, casos de Cole Palmer, nem relacionado, Enzo Fernandez e João Pedro, estes apenas na reserva.

Foi o sétimo gol do jogador da seleção brasileira pelo Chelsea, o primeiro na Copa da Inglaterra. O atacante foi festejado por todos os companheiros. Aposta de Carlo Ancelotti para brilhar na Copa do Mundo, Estêvão vinha criando bastante nas partidas, mas sem conseguir ir às redes adversárias.

Após tropeço de terça-feira, no qual abriu 2 a 0 e permitiu a igualdade ao Leeds United na Premier League, o técnico Liam Rosenior (jogou e treinou o Hull City) optou por um setor ofensivo totalmente modificado, apenas com a manutenção de Estêvão. Os companheiros, desta vez, eram o titular Pedro Neto além de Garnacho substituindo Palmer e Delap na vaga de João Pedro.

Com quatro peças ofensivas, a ideia era buscar a redenção e a vaga às oitavas de final. Mas quem começou no ataque foi o Hull City, empurrado pela torcida e com marcação alta. Nada de levar perigo ao gol de Robert Sánchez, protegido por uma defesa atenta depois de bobeiras no jogo passado.

A primeira chegada com perigo caiu nos pés de Garnacho. O argentino arrancou em velocidade, mas bateu em cima do goleiro Phillips e Pedro Neto não aproveitou o rebote. Contra um despretensioso rival da segunda divisão, que procurava definir seus lances rapidamente, não demorou para o Chelsea assumir o domínio da posse de bola. Bastava capricho na frente.

E foi justamente o que Estêvão não teve. O astro brasileiro saiu cara a cara, mostrou habilidade para driblar o goleiro e na hora de celebrar um golaço, finalizou pelo alto, em erro nada habitual em sua carreira. Fez uma careta, envergonhado.

A etapa nem bem alcançou sua metade e a neve virou rival extra. E dá-lhe lance bisonho. Phillips chutou em cima de Delap, a bola bateu no travessão e na linha. O centroavante ficou reclamando o gol, ainda pegou o rebote sozinho e falhou ao tentar driblar o goleiro. O jogo não tinha VAR, mas o replay mostrou que a arbitragem acertou.

O primeiro gol veio aos 39 minutos após troca de passes curtos e rápidos e chute forte de Pedro Neto de fora da área, desmoronando a parede defensiva do Hull City. Depois de ver os três companheiros de ataque desperdiçarem oportunidades gigantes, o português trouxe alívio à equipe de Londres.

A segunda etapa começou com o Chelsea não deixando o Hull City sequer encostar na bola. E com Phillips sendo protagonista para o bem e o mal. O goleiro fez um milagre e, logo depois, viu a cobrança de escanteio de Pedro Neto passar entre suas pernas e terminar na rede.

A partida de uma equipe só continuou com o Chelsea atacando. Estêvão viu a defesa afastar mal e concluiu o passe de Delap. O centroavante ainda tabelou com Pedro Neto para a vitória virar goleada.