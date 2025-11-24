Chefe da Federação Internacional diz que João Fonseca pode ser futuro rival de Alcaraz e Sinner Estadão Conteúdo 24.11.25 11h43 Citado como um tenista que promete rivalizar em um futuro próximo com os principais nomes do circuito internacional da modalidade, o brasileiro João Fonseca despertou a atenção de Ross Hutchins, CEO da Fedração Internacional de Tênis (ITF). O dirigente elogiou a promessa brasileira em entrevista no domingo, 23, à imprensa internacional. "Alcaraz e Sinner abriram uma vantagem em termos de sucesso, mas há outros jogadores jovens, como (João) Fonseca. Não me surpreenderia se alguém surgisse e desse o seu melhor. Murray e Djokovic realmente se destacaram depois que Nadal e Federer assumiram o protagonismo. Sempre havia pessoas que surgiam. Portanto, não podemos prever o que vai acontecer no próximo ano, mas esses dois (Alcaraz e Sinner) estão em ótima fase e tem sido de tirar o fôlego assistir", afirmou Ross Hutchins. No cenário atual, o espanhol Carlos Alcaraz e o italiano Jannik Sinner são os principais nomes do tênis mundial. Ambos dominaram as competições da modalidade ao longo da temporada de 2025. Considerando os oito Grand Slams disputados desde o ano passado, por exemplo, todos terminaram com títulos de Alcaraz ou Sinner (cada um venceu em quatro oportunidades). João Fonseca iniciou a temporada na 145ª posição do ranking da ATP e encerra o ano na 24ª colocação. Em 2025, o carioca de 19 anos conquistou quatro torneios, entre eles o ATP 500 da Basileia e o ATP 250 de Buenos Aires. O brasileiro não disputará mais competições oficiais esse ano. Porém, ainda fará uma partida de exibição em Miami, nos Estados Unidos, no dia 8 de dezembro, justamente contra Carlos Alcaraz, número um do ranking. "O que o João fez é realmente impressionante. Chegar ao top 25 no primeiro ano dele na ATP é algo muito impressionante. Se ele vai alcançar o top 3? Isso será enorme para ele", disse Carlos Alcaraz não escondendo a sua admiração pela evolução do brasileiro. No entanto, o número um do ranking fez um alerta. "Uma coisa é alcançar essa posição e outra é mantê-la. Consigo ver o João mudar de nível ao longo dos próximos dois anos. Se ele conseguir dar esse salto, acredito que terá coisas muito importantes e bonitas pela frente, e vamos ver como ele lidará com essa pressão", completou o espanhol. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Federação Internacional Fonseca rival Sinner Alcaraz COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES reformulação Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026 Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube 25.11.25 17h58 Remo é o 11° time brasileiro a entrar para o seleto grupo do 'duplo acesso' no Brasileirão Leão repetiu um feito alcançado por apenas 11 clubes desde 2006 ao subir da Série C para a B e, na sequência, chegar à elite nacional 25.11.25 17h31 novo comandante ‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão 25.11.25 16h37 Mais esportes Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores Evento, que ocorreu em Salinópolis, coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard 25.11.25 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18