Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Chefe da Federação Internacional diz que João Fonseca pode ser futuro rival de Alcaraz e Sinner

Estadão Conteúdo

Citado como um tenista que promete rivalizar em um futuro próximo com os principais nomes do circuito internacional da modalidade, o brasileiro João Fonseca despertou a atenção de Ross Hutchins, CEO da Fedração Internacional de Tênis (ITF). O dirigente elogiou a promessa brasileira em entrevista no domingo, 23, à imprensa internacional.

"Alcaraz e Sinner abriram uma vantagem em termos de sucesso, mas há outros jogadores jovens, como (João) Fonseca. Não me surpreenderia se alguém surgisse e desse o seu melhor. Murray e Djokovic realmente se destacaram depois que Nadal e Federer assumiram o protagonismo. Sempre havia pessoas que surgiam. Portanto, não podemos prever o que vai acontecer no próximo ano, mas esses dois (Alcaraz e Sinner) estão em ótima fase e tem sido de tirar o fôlego assistir", afirmou Ross Hutchins.

No cenário atual, o espanhol Carlos Alcaraz e o italiano Jannik Sinner são os principais nomes do tênis mundial. Ambos dominaram as competições da modalidade ao longo da temporada de 2025. Considerando os oito Grand Slams disputados desde o ano passado, por exemplo, todos terminaram com títulos de Alcaraz ou Sinner (cada um venceu em quatro oportunidades).

João Fonseca iniciou a temporada na 145ª posição do ranking da ATP e encerra o ano na 24ª colocação. Em 2025, o carioca de 19 anos conquistou quatro torneios, entre eles o ATP 500 da Basileia e o ATP 250 de Buenos Aires.

O brasileiro não disputará mais competições oficiais esse ano. Porém, ainda fará uma partida de exibição em Miami, nos Estados Unidos, no dia 8 de dezembro, justamente contra Carlos Alcaraz, número um do ranking.

"O que o João fez é realmente impressionante. Chegar ao top 25 no primeiro ano dele na ATP é algo muito impressionante. Se ele vai alcançar o top 3? Isso será enorme para ele", disse Carlos Alcaraz não escondendo a sua admiração pela evolução do brasileiro.

No entanto, o número um do ranking fez um alerta. "Uma coisa é alcançar essa posição e outra é mantê-la. Consigo ver o João mudar de nível ao longo dos próximos dois anos. Se ele conseguir dar esse salto, acredito que terá coisas muito importantes e bonitas pela frente, e vamos ver como ele lidará com essa pressão", completou o espanhol.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

Federação Internacional

Fonseca

rival

Sinner

Alcaraz
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

reformulação

Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026

Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube

25.11.25 17h58

Remo é o 11° time brasileiro a entrar para o seleto grupo do 'duplo acesso' no Brasileirão

Leão repetiu um feito alcançado por apenas 11 clubes desde 2006 ao subir da Série C para a B e, na sequência, chegar à elite nacional

25.11.25 17h31

novo comandante

‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão

Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão

25.11.25 16h37

Mais esportes

Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores

Evento, que ocorreu em Salinópolis, coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard

25.11.25 15h12

MAIS LIDAS EM ESPORTES

LEÃO

Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas

O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada

25.11.25 19h38

Futebol

Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A

Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação

24.11.25 18h58

BRASILEIRÃO

Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026

Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro

25.11.25 20h39

SÉRIE B

Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição

Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros

24.11.25 17h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda