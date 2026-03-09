Chefe da Audi elogia estreia de Gabriel Bortoleto na F1: 'corrida excepcional'

A estreia de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 rendeu elogios dentro da Audi. O chefe da equipe, Jonathan Wheatley, destacou a atuação do brasileiro após a 9ª colocação no Grande Prêmio da Austrália, primeira etapa da temporada 2026 da categoria.

Com apenas 21 anos, Bortoleto conquistou os primeiros pontos da história da Audi na Fórmula 1, resultado que foi celebrado pela equipe logo após a corrida. Para Wheatley, o desempenho do piloto demonstrou maturidade e controle ao longo de toda a prova.

“Gabi fez uma corrida excepcional hoje. Foi uma performance muito madura do começo ao fim. A largada não foi ideal, o que esperávamos que seria um desafio aqui, mas ele manteve a compostura, gerenciou a corrida muito bem e mostrou grande confiança durante o tempo todo”, afirmou o dirigente.

Chefe da Audi destaca maturidade do brasileiro

Durante a corrida, Bortoleto enfrentou dificuldades na largada e chegou a perder duas posições. Mesmo assim, conseguiu se recuperar com uma condução consistente e uma estratégia bem executada pela equipe.

Para Wheatley, a forma como o piloto administrou os momentos mais difíceis da prova foi um dos principais pontos positivos da estreia.

Segundo ele, o brasileiro demonstrou capacidade de adaptação e segurança ao longo das voltas, características consideradas importantes para pilotos que estão começando na principal categoria do automobilismo.

Estratégia agressiva mostrou confiança no piloto

A equipe também apostou em uma estratégia mais ousada na parte final da corrida, com uma parada nos boxes planejada para pressionar os carros à frente.

Bortoleto chegou a se aproximar de Arvid Lindblad, da Racing Bulls, que ocupava a oitava posição, ficando a poucos segundos do rival nas voltas finais.

“Escolhemos uma estratégia agressiva com a última parada nos boxes para tentar pressionar os carros à frente. Com um cenário um pouco diferente nas voltas finais, talvez até tivéssemos a oportunidade de lutar pelo 8º lugar”, explicou Wheatley.

Resultado histórico para a Audi na Fórmula 1

O resultado também marcou um momento importante para a equipe alemã. Com a pontuação conquistada por Bortoleto, a Audi se tornou a primeira equipe a marcar pontos em sua estreia na Fórmula 1 desde a Aston Martin, em 2021.

Na corrida de abertura da temporada, o brasileiro foi o único representante da equipe na pista. Seu companheiro Nico Hulkenberg enfrentou problemas técnicos no carro antes da largada e não conseguiu participar da prova.