Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Chefe da Audi elogia estreia de Gabriel Bortoleto na F1: 'corrida excepcional'

Brasileiro terminou em 9º no GP da Austrália e recebeu destaque pela maturidade e controle na prova de abertura da temporada 2026

Hannah Franco
fonte

Gabriel Bortoleto estreia na F1 com pontos e recebe elogios da Audi. (Instagram/@gabrielbortoleto_)

A estreia de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 rendeu elogios dentro da Audi. O chefe da equipe, Jonathan Wheatley, destacou a atuação do brasileiro após a 9ª colocação no Grande Prêmio da Austrália, primeira etapa da temporada 2026 da categoria.

Com apenas 21 anos, Bortoleto conquistou os primeiros pontos da história da Audi na Fórmula 1, resultado que foi celebrado pela equipe logo após a corrida. Para Wheatley, o desempenho do piloto demonstrou maturidade e controle ao longo de toda a prova.

VEJA MAIS

image F1: Bortoleto se diz orgulhoso por pontuar na estreia da Audi: 'Grande recompensa'

image F1: Russell sofre com Ferrari, mas vence GP da Austrália eletrizante; Bortoleto é 9º

“Gabi fez uma corrida excepcional hoje. Foi uma performance muito madura do começo ao fim. A largada não foi ideal, o que esperávamos que seria um desafio aqui, mas ele manteve a compostura, gerenciou a corrida muito bem e mostrou grande confiança durante o tempo todo”, afirmou o dirigente.

Chefe da Audi destaca maturidade do brasileiro

Durante a corrida, Bortoleto enfrentou dificuldades na largada e chegou a perder duas posições. Mesmo assim, conseguiu se recuperar com uma condução consistente e uma estratégia bem executada pela equipe.

Para Wheatley, a forma como o piloto administrou os momentos mais difíceis da prova foi um dos principais pontos positivos da estreia.

Segundo ele, o brasileiro demonstrou capacidade de adaptação e segurança ao longo das voltas, características consideradas importantes para pilotos que estão começando na principal categoria do automobilismo.

Estratégia agressiva mostrou confiança no piloto

A equipe também apostou em uma estratégia mais ousada na parte final da corrida, com uma parada nos boxes planejada para pressionar os carros à frente.

Bortoleto chegou a se aproximar de Arvid Lindblad, da Racing Bulls, que ocupava a oitava posição, ficando a poucos segundos do rival nas voltas finais.

“Escolhemos uma estratégia agressiva com a última parada nos boxes para tentar pressionar os carros à frente. Com um cenário um pouco diferente nas voltas finais, talvez até tivéssemos a oportunidade de lutar pelo 8º lugar”, explicou Wheatley.

Resultado histórico para a Audi na Fórmula 1

O resultado também marcou um momento importante para a equipe alemã. Com a pontuação conquistada por Bortoleto, a Audi se tornou a primeira equipe a marcar pontos em sua estreia na Fórmula 1 desde a Aston Martin, em 2021.

Na corrida de abertura da temporada, o brasileiro foi o único representante da equipe na pista. Seu companheiro Nico Hulkenberg enfrentou problemas técnicos no carro antes da largada e não conseguiu participar da prova.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

gabriel bortoleto

f1

fórmula 1

audi
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são

Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril

12.03.26 17h58

Futebol

Ganso é poupado e não enfrenta o Remo; Fluminense possui mais dois desfalques

Equipe das Laranjeiras pega o Leão Azul nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro

12.03.26 16h13

FUTEBOL

Lembra dele? Ex-Paysandu critica gramado da Curuzu: 'esse campo é horrível'

O jogador não aliviou nas críticas ao gramado da Curuzu, que passou por reparos no final do ano passado e início desta temporada

12.03.26 15h22

futebol

No Ver-o-Peso, torcedores do Remo demonstram confiança e projetam vitória sobre o Fluminense

Feirantes azulinos estão otimistas para o duelo no Mangueirão pelo Brasileirão

12.03.26 12h32

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária

Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação

12.03.26 20h30

CLASSIFICADO!

Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil

Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho

11.03.26 23h27

NÃO DEU ÁGUIA

Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil

Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase

12.03.26 23h56

BRASILEIRÃO

Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão

Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer.

12.03.26 20h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda