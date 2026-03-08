F1: Bortoleto se diz orgulhoso por pontuar na estreia da Audi: 'Grande recompensa'

O brasileiro Gabriel Bortoleto afirmou que terminar em nono lugar neste domingo no GP da Austrália no primeiro fim de semana oficial da equipe como Audi Revolut F1 Team foi como escrever um capítulo na história do automobilismo. "Uma grande recompensa pelo enorme esforço realizado durante o inverno para deixar tudo pronto para a temporada", afirmou o piloto de 21 anos.

Bortoleto fez um final de prova forte em Melbourne. Em pouco menos de 20 voltas, ele tirou 11 segundos de desvantagem para Arvid Lindblad e Oliver Bearman e se aproximou, muito, do britânico da Racing Bulls, mas não conseguiu a ultrapassagem.

"Terminar na zona de pontuação em nossa primeira prova como Audi e escrever um capítulo na história do automobilismo é algo de que toda a equipe pode se orgulhar muito", disse Bortoleto. "Foi uma corrida positiva para encerrar um bom fim de semana para nós: o carro e a unidade de potência funcionaram de forma confiável."

O piloto disse que ainda há muitos aspectos a serem estudados no carro. "A corrida em si foi bastante movimentada e, por vezes, um pouco caótica com os novos regulamentos. Mas o ritmo foi forte, a comunicação nos boxes foi excelente e a equipe executou a estratégia muito bem."

O companheiro de Bortoleto na Audi, o alemão Nico Hulkenberg, abandonou o GP. Na avaliação do brasileiro, o desempenho da equipe é uma boa base para o resto da temporada. "Sabemos que ainda há muitas áreas em que podemos melhorar. Há muitas corridas pela frente e nosso foco agora é continuar aprendendo, desenvolvendo o carro e voltando ainda mais fortes nas próximas provas."