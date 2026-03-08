F1: Bortoleto se diz orgulhoso por pontuar na estreia da Audi: 'Grande recompensa' Estadão Conteúdo 08.03.26 9h32 O brasileiro Gabriel Bortoleto afirmou que terminar em nono lugar neste domingo no GP da Austrália no primeiro fim de semana oficial da equipe como Audi Revolut F1 Team foi como escrever um capítulo na história do automobilismo. "Uma grande recompensa pelo enorme esforço realizado durante o inverno para deixar tudo pronto para a temporada", afirmou o piloto de 21 anos. Bortoleto fez um final de prova forte em Melbourne. Em pouco menos de 20 voltas, ele tirou 11 segundos de desvantagem para Arvid Lindblad e Oliver Bearman e se aproximou, muito, do britânico da Racing Bulls, mas não conseguiu a ultrapassagem. "Terminar na zona de pontuação em nossa primeira prova como Audi e escrever um capítulo na história do automobilismo é algo de que toda a equipe pode se orgulhar muito", disse Bortoleto. "Foi uma corrida positiva para encerrar um bom fim de semana para nós: o carro e a unidade de potência funcionaram de forma confiável." O piloto disse que ainda há muitos aspectos a serem estudados no carro. "A corrida em si foi bastante movimentada e, por vezes, um pouco caótica com os novos regulamentos. Mas o ritmo foi forte, a comunicação nos boxes foi excelente e a equipe executou a estratégia muito bem." O companheiro de Bortoleto na Audi, o alemão Nico Hulkenberg, abandonou o GP. Na avaliação do brasileiro, o desempenho da equipe é uma boa base para o resto da temporada. "Sabemos que ainda há muitas áreas em que podemos melhorar. Há muitas corridas pela frente e nosso foco agora é continuar aprendendo, desenvolvendo o carro e voltando ainda mais fortes nas próximas provas." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave F1 GP da Austrália Gabriel Bortoleto Audi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Alef Manga projeta Re-Pa, cita Osorio, chegada de Condé e fala sobre 'polêmica das apostas' Atacante falou ao Grupo Liberal sobre clássico contra o Paysandu, pressão da torcida, troca de técnico e momento da carreira 08.03.26 8h00 futebol Torcedoras de Remo e Paysandu reforçam presença feminina nos estádios Torcedoras de Remo e Paysandu destacam união, representatividade e a luta por mais segurança e espaço nas arquibancadas 08.03.26 8h00 Futebol De um lado, obrigação; do outro, glória e valorização 06.03.26 16h30 FUTEBOL Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta 06.03.26 16h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alef Manga projeta Re-Pa, cita Osorio, chegada de Condé e fala sobre 'polêmica das apostas' Atacante falou ao Grupo Liberal sobre clássico contra o Paysandu, pressão da torcida, troca de técnico e momento da carreira 08.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Italiano movimentam o futebol neste domingo 08.03.26 7h00 futebol Torcedoras de Remo e Paysandu reforçam presença feminina nos estádios Torcedoras de Remo e Paysandu destacam união, representatividade e a luta por mais segurança e espaço nas arquibancadas 08.03.26 8h00 CLÁSSICO Re-Pa do título: Paysandu e Remo fazem último jogo da final do Parazão No primeiro duelo da final, disputado no domingo passado, o Papão teve mais controle da partida e construiu a vitória a partir de um primeiro tempo dominante 08.03.26 8h00