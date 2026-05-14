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Chapecoense x Botafogo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (14/05) pela Copa do Brasil

Chapecoense e Botafogo jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Hannah Franco

Chapecoense x Botafogo disputam hoje, quinta-feira (14/05), o jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil 2026. A partida ocorrerá às 18h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Chapecoense x Botafogo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

No confronto de ida, o Botafogo venceu por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos, com gol de Alex Telles, e abriu vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Com o resultado, o Glorioso joga por um empate para garantir a classificação. Já a Chapecoense precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar no tempo normal. Se o time catarinense vencer por um gol de vantagem, a decisão da vaga será nos pênaltis.

O Botafogo vive bom momento sob o comando de Franclim Carvalho, com apenas uma derrota em 10 partidas. A Chapecoense, por sua vez, tenta surpreender em casa para seguir viva na competição.

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Chapecoense x Botafogo: prováveis escalações

Chapecoense: Anderson; Victor Caetano, Eduardo Doma e João Paulo; Everton, João Vítor, Camilo e Bruno Pacheco; Marcinho, Ênio e Bolasie. Técnico: Fábio Matias.

Botafogo: Neto; Vitinho, Alexander Barboza, Ferraresi e Alex Telles; Cristian Medina, Danilo e Edenílson; Júnior Santos, Arthur Cabral e Matheus Martins. Técnico: Franclim Carvalho.

Arbitragem de Chapecoense x Botafogo

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Daiane Muniz (SP)

FICHA TÉCNICA
Chapecoense x Botafogo
Copa do Brasil
Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)
Data/Horário: 14 de maio de 2026, às 18h

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