Chapecoense x Botafogo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (14/05) pela Copa do Brasil Chapecoense e Botafogo jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 14.05.26 17h00 Chapecoense x Botafogo disputam hoje, quinta-feira (14/05), o jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil 2026. A partida ocorrerá às 18h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Chapecoense x Botafogo ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere, a partir das 18h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? No confronto de ida, o Botafogo venceu por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos, com gol de Alex Telles, e abriu vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, o Glorioso joga por um empate para garantir a classificação. Já a Chapecoense precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar no tempo normal. Se o time catarinense vencer por um gol de vantagem, a decisão da vaga será nos pênaltis. O Botafogo vive bom momento sob o comando de Franclim Carvalho, com apenas uma derrota em 10 partidas. A Chapecoense, por sua vez, tenta surpreender em casa para seguir viva na competição. VEJA MAIS Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões Palmeiras goleia Jacuipense em passeio que confirma vaga nas oitavas da Copa do Brasil No jogo de ida, os paulistas já haviam vencido por 3 a 0 Chapecoense x Botafogo: prováveis escalações Chapecoense: Anderson; Victor Caetano, Eduardo Doma e João Paulo; Everton, João Vítor, Camilo e Bruno Pacheco; Marcinho, Ênio e Bolasie. Técnico: Fábio Matias. Botafogo: Neto; Vitinho, Alexander Barboza, Ferraresi e Alex Telles; Cristian Medina, Danilo e Edenílson; Júnior Santos, Arthur Cabral e Matheus Martins. Técnico: Franclim Carvalho. Arbitragem de Chapecoense x Botafogo Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES) Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES) VAR: Daiane Muniz (SP) FICHA TÉCNICA Chapecoense x Botafogo Copa do Brasil Local: Arena Condá, em Chapecó (SC) Data/Horário: 14 de maio de 2026, às 18h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave chapecoense botafogo copa do brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 SÉRIE A Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Fluminense e São Paulo se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 18h00 EXISTE? Paraense chama atenção ao 'concluir curso de Paysandu' na UFPA; entenda Publicação sobre uma suposta graduação voltada a bicolores chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de torcedores do Papão 15.05.26 22h59 jogo de hoje Internacional x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Internacional e Vasco se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 17h30