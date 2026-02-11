Chapecoense empata com o Coritiba no fim e mantém invencibilidade no Brasileirão Estadão Conteúdo 11.02.26 21h27 A Arena Condá, mais uma vez, presenciou uma noite mágica. Nesta quarta-feira (11), a Chapecoense voltou à sua casa para encarar o Coritiba, pela terceira rodada do Brasileirão e, com gol no final, garantiu o empate por 3 a 3 com o rival paranaense, e se manteve invicta no torneio nacional. Com o resultado, a Chapecoense foi a cinco pontos, se manteve na parte de cima da tabela e celebrou o empate com gosto de vitória com sua torcida. Do outro lado, o Coritiba foi a quatro e se manteve no meio da classificação. Apesar do resultado, o dia foi de Breno Lopes em Chapecó. O reforço do Coritiba para a temporada anotou dois dos três gols do time paranaense na partida. Menção honrosa também para Lucas Ronier, que colaborou com duas assistências. O duelo em Chapecó começou equilibrado entre os adversários alviverdes. A primeira boa chance foi do Coritiba, que aos oito, viu Bruno Melo mandar uma bomba rente à trave. A Chapecoense conseguiu responder aos 15, quando Everton aproveitou escanteio cobrado por Jean Carlos, mas também mandou para fora. O jogo então ficou com muita disputa no setor de meio-campo, até que nos minutos finais, o cenário mudou. Aos 35, Pedro Rocha chutou e Léo Vieira defendeu. Porém, aos 41, Lucas Ronier fez uma grande jogada e cruzou para Breno Lopes, que mandou para o fundo do gol e abriu o marcador para o visitante. Entretanto, a alegria paranaense durou pouco. Aos 45, Everton cruzou, Pedro Morisco saiu mal do gol e a bola sobrou para Walter Clar, que apenas empurrou para as redes e levou o jogo para o intervalo em empate. Na volta para a segunda etapa, porém, o cenário mudou. Aos 11, Pedro Rocha aproveitou sobra da defesa, e de cara para o gol, parou em milagre de Léo Vieira. Entretanto, no lance seguinte, Josué bateu escanteio, Victor Caetano cortou o cabeceio de Tinga em cima da linha, mas a bola sobrou para Breno Lopes, que mandou para o gol e colocou o Coritiba em vantagem. E não demorou para sair mais um. Aos 13, Lucas Ronier recebeu de Tinga e tocou para Pedro Rocha bater rasteiro e colocar 3 a 1 no placar. O jogo esquentou ainda mais aos 25, quando Jean Carlos cobrou escanteio pela direita e Eduardo Doma, de cabeça, diminuiu o marcador para a Chapecoense. Nos minutos finais, o time da casa se lançou com tudo ao ataque, e até criou uma boa chance com Ítalo, que aos 42 parou em corte decisivo de Cóser. Porém, quando tudo parecia perdido, aos 45, Cóser e Jacy trombaram na intermediária e a bola sobrou para Rubens bater no canto e garantir um empate milagroso para a Chapecoense. As equipes voltam a campo para a quarta rodada do Brasileirão apenas na última semana de fevereiro. Na quarta-feira (25), a Chapecoense vai até à Casa de Apostas Arena Fonte Nova para encarar o Bahia, em horário ainda a ser definido. No dia seguinte, às 20h, o Coritiba recebe o São Paulo, no Couto Pereira. Antes, no sábado (14), a Chapecoense vai até à Arena Simon para encarar o Brusque, às 16h30, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Catarinense. Pouco mais cedo, às 16h, o time paranaense também terá uma semifinal pela frente contra o Operário, no Germano Krüger. FICHA TÉCNICA CHAPECOENSE 3 X 3 CORITIBA CHAPECOENSE - Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo e Eduardo Doma; Everton (Rubens), Camilo (Higor Meritão), Rafael Carvalheira (João Vitor), Jean Carlos (Bolasie) e Walter Clar; Garcez e Marcinho (Ítalo). Técnico: Gilmar Dal Pozzo. CORITIBA - Pedro Morisco; Tinga, Maicon (Jacy), Tiago Cóser e Bruno Melo; Willian Oliveira (Enzo), Josué e Lucas Ronier; Lavega (Vini Paulista), Pedro Rocha (Fernando Sobral) e Breno Lopes (Keno). Técnico: Fernando Seabra. GOLS - Breno Lopes, aos 41, e Walter Clar, aos 45 minutos do primeiro tempo; Breno Lopes, aos 12, Pedro Rocha, aos 13, Eduardo Doma, aos 26, e Rubens, aos 45 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Everton e Higor Meritão (Chapecoense); Tiago Cóser (Coritiba). ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ). RENDA - R$ 438.790,00. PÚBLICO - 10.578 torcedores. LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Chapecoense Coritiba COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal' Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela 11.02.26 23h26 BRASILEIRÃO Remo leva gol no último lance e fica no empate com o Atlético-MG Leão ficou no 3 a 3 com o Galo, em duelo válido pela quarta rodada Brasileirão, deixando em Belo Horizonte a sensação de que o resultado poderia ter sido ainda maior. 11.02.26 22h08 FUTEBOL Cametá vence o Paysandu no Parque do Bacurau e assume a liderança do Parazão Mapará foi soberano na partida, controlou o jogo e venceu com autoridade a equipe bicolor 11.02.26 22h05 futebol Remo é o time com menor eficiência em pênaltis entre os clubes da Série A, aponta levantamento Leão Azul e Corinthians são os clubes com a menor porcentagem de aproveitamento 11.02.26 12h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 11.02.26 7h00 futebol Paysandu visita o Cametá de olho na liderança do Campeonato Paraense Duelo é entre o segundo e terceiro colocado da tabela do Parazão 11.02.26 8h43 futebol Remo e Atlético-MG se enfrentam em busca da primeira vitória na Série A Partida ocorre nesta quarta-feira (11), em Belo Horizonte, às 20h 11.02.26 8h00 FUTEBOL CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo 10.02.26 9h55