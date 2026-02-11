Chapecoense empata com o Coritiba no fim e mantém invencibilidade no Brasileirão

A Arena Condá, mais uma vez, presenciou uma noite mágica. Nesta quarta-feira (11), a Chapecoense voltou à sua casa para encarar o Coritiba, pela terceira rodada do Brasileirão e, com gol no final, garantiu o empate por 3 a 3 com o rival paranaense, e se manteve invicta no torneio nacional.

Com o resultado, a Chapecoense foi a cinco pontos, se manteve na parte de cima da tabela e celebrou o empate com gosto de vitória com sua torcida. Do outro lado, o Coritiba foi a quatro e se manteve no meio da classificação.

Apesar do resultado, o dia foi de Breno Lopes em Chapecó. O reforço do Coritiba para a temporada anotou dois dos três gols do time paranaense na partida. Menção honrosa também para Lucas Ronier, que colaborou com duas assistências.

O duelo em Chapecó começou equilibrado entre os adversários alviverdes. A primeira boa chance foi do Coritiba, que aos oito, viu Bruno Melo mandar uma bomba rente à trave. A Chapecoense conseguiu responder aos 15, quando Everton aproveitou escanteio cobrado por Jean Carlos, mas também mandou para fora.

O jogo então ficou com muita disputa no setor de meio-campo, até que nos minutos finais, o cenário mudou. Aos 35, Pedro Rocha chutou e Léo Vieira defendeu. Porém, aos 41, Lucas Ronier fez uma grande jogada e cruzou para Breno Lopes, que mandou para o fundo do gol e abriu o marcador para o visitante.

Entretanto, a alegria paranaense durou pouco. Aos 45, Everton cruzou, Pedro Morisco saiu mal do gol e a bola sobrou para Walter Clar, que apenas empurrou para as redes e levou o jogo para o intervalo em empate.

Na volta para a segunda etapa, porém, o cenário mudou. Aos 11, Pedro Rocha aproveitou sobra da defesa, e de cara para o gol, parou em milagre de Léo Vieira. Entretanto, no lance seguinte, Josué bateu escanteio, Victor Caetano cortou o cabeceio de Tinga em cima da linha, mas a bola sobrou para Breno Lopes, que mandou para o gol e colocou o Coritiba em vantagem.

E não demorou para sair mais um. Aos 13, Lucas Ronier recebeu de Tinga e tocou para Pedro Rocha bater rasteiro e colocar 3 a 1 no placar. O jogo esquentou ainda mais aos 25, quando Jean Carlos cobrou escanteio pela direita e Eduardo Doma, de cabeça, diminuiu o marcador para a Chapecoense.

Nos minutos finais, o time da casa se lançou com tudo ao ataque, e até criou uma boa chance com Ítalo, que aos 42 parou em corte decisivo de Cóser. Porém, quando tudo parecia perdido, aos 45, Cóser e Jacy trombaram na intermediária e a bola sobrou para Rubens bater no canto e garantir um empate milagroso para a Chapecoense.

As equipes voltam a campo para a quarta rodada do Brasileirão apenas na última semana de fevereiro. Na quarta-feira (25), a Chapecoense vai até à Casa de Apostas Arena Fonte Nova para encarar o Bahia, em horário ainda a ser definido. No dia seguinte, às 20h, o Coritiba recebe o São Paulo, no Couto Pereira.

Antes, no sábado (14), a Chapecoense vai até à Arena Simon para encarar o Brusque, às 16h30, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Catarinense. Pouco mais cedo, às 16h, o time paranaense também terá uma semifinal pela frente contra o Operário, no Germano Krüger.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 3 X 3 CORITIBA

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo e Eduardo Doma; Everton (Rubens), Camilo (Higor Meritão), Rafael Carvalheira (João Vitor), Jean Carlos (Bolasie) e Walter Clar; Garcez e Marcinho (Ítalo). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

CORITIBA - Pedro Morisco; Tinga, Maicon (Jacy), Tiago Cóser e Bruno Melo; Willian Oliveira (Enzo), Josué e Lucas Ronier; Lavega (Vini Paulista), Pedro Rocha (Fernando Sobral) e Breno Lopes (Keno). Técnico: Fernando Seabra.

GOLS - Breno Lopes, aos 41, e Walter Clar, aos 45 minutos do primeiro tempo; Breno Lopes, aos 12, Pedro Rocha, aos 13, Eduardo Doma, aos 26, e Rubens, aos 45 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Everton e Higor Meritão (Chapecoense); Tiago Cóser (Coritiba).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ).

RENDA - R$ 438.790,00.

PÚBLICO - 10.578 torcedores.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).