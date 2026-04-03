Chapecoense demite Gilmar Dal Pozzo; técnico é o 9º a cair na Série A A Chapecoense vinha enfrentando dificuldades na competição e o resultado negativo acabou sendo o ponto final para a permanência de Dal Pozzo. Estadão Conteúdo 03.04.26 13h58 () O trabalho de Gilmar Dal Pozzo na Chapecoense chegou ao fim nesta sexta-feira. O clube catarinense anunciou oficialmente a demissão do treinador após a goleada sofrida por 4 a 0 diante do Atlético-MG, na noite da última quinta-feira, pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Além de Dal Pozzo, também deixam a equipe o auxiliar técnico Emerson Nunes e o preparador físico Jaelson Ortiz, encerrando o ciclo da comissão técnica. A derrota contundente para o Atlético-MG foi determinante para a decisão da diretoria. O desempenho da equipe dentro de campo aumentou a pressão e acelerou a mudança no comando técnico. Em nota divulgada, o clube agradeceu aos profissionais pelos serviços prestados durante o período em que estiveram à frente da equipe. "Pela dedicação e pelos serviços prestados pelos profissionais na atual passagem pela Chapecoense, o clube expressa a sua gratidão e reitera o desejo de sucesso nos projetos futuros", informou a agremiação. Gilmar Dal Pozzo erá o terceiro técnico mais longevo da Série A, atrás apenas de Abel Ferreira e Rogério Ceni. Ele estava no clube há 1 ano e 226 dias. O treinador é o nono treinador da Série A demitido em nove rodadas do Brasileirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Chapecoense Gilmal Dal Pozzo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37