Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Esportes chevron right

CBF vai apresentar novo calendário em 60 dias com Estaduais reduzidos, diz Samir Xaud

Estadão Conteúdo

O presidente da CBF, Samir Xaud, fez a promessa nesta segunda-feira, 11, de apresentar em 60 dias a proposta de um novo calendário para o futebol brasileiro. A principal modificação deve ser a redução dos Estaduais para, no máximo, 11 datas.

O cartola falou rapidamente a jornalistas sobre a proposta, sem se aprofundar no assunto, em evento em um hotel no Rio, onde foi discutido o primeiro modelo nacional de Fair Play Financeiro a ser introduzido no futebol brasileiro.

Em maio, ele havia dito que o foco quanto às mudanças a partir do ano que vem será enxugar as datas dos Estaduais para tornar menos desgastante o calendário, alvo de constantes reclamações de técnicos e jogadores, que reivindicam período de descanso maior entre as partidas.

A proposta será apresentada para análise dos clubes e federações, mas, segundo disse Xaud recentemente, não há mais discussões. "Não tem negociações, serão 11 datas", afirmou. "O calendário brasileiro é muito cheio. Se não fizermos a redução, não vamos conseguir cumprir as tabelas".

O presidente entende que os Estaduais vão ter de se adequar às normas da CBF e que a provável alteração é benéfica a todos os envolvidos, sobretudo em 2026, ano da primeira edição ampliada da Copa do Mundo, com 48 seleções.

Nesta temporada, os Estaduais foram disputados com, no máximo, 16 datas, caso do Paulistão. Foram disputados com início mais cedo por causa do Mundial, a partir de 12 de janeiro, e encerrados em 27 de março.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

CBF

estaduais

Samir Xaud
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Campeão com o Paysandu, lateral encerra a carreira de jogador após 16 anos

O lateral-esquerdo Bruno Collaço informou em sua rede social que pendurou as chuteiras

11.08.25 20h48

Copa da Juventude

Remo conquista títulos no sub-10 e sub-18 da Copa da Juventude

Equipes venceram finais disputadas na Arena Águia, em Ananindeua

11.08.25 18h06

SÉRIE B

Marrony comemora primeiro gol pelo Remo e mira retorno ao G4 da Série B 'Tô adaptado e quero ajudar'

Atacante marcou na vitória sobre o América-MG e destaca confiança no trabalho do técnico António Oliveira

11.08.25 16h55

Adrenalina

Baiano - o arquiteto das emoções sobre duas rodas

Ele é construtor de pistas de motocross e transformou a paixão em profissão.

11.08.25 14h43

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Campeão com o Paysandu, lateral encerra a carreira de jogador após 16 anos

O lateral-esquerdo Bruno Collaço informou em sua rede social que pendurou as chuteiras

11.08.25 20h48

Futebol

Futebol paraense pode ter até cinco novos estádios em 2024; veja quais são

Dessas obras, previstas para serem entregues ano que vem, duas dizem respeito a estruturas construídas do zero. As demais são praças esportivas que estão sendo reformadas.

25.02.23 14h00

FUTEBOL

Caça-Rato 'cutuca' o Remo e diz que se arrepende de ter jogado no Leão: 'Não me pagou'

Jogador de 36 anos vestiu a camisa do Remo em 2015, na administração do presidente Pedro Minowa

23.09.22 11h36

COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA

Emelec x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (28/06) pela Libertadores

A partida começa às 19h15, no Estádio George Capwell, em Guayaquil, Equador

28.06.22 14h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda