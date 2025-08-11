CBF vai apresentar novo calendário em 60 dias com Estaduais reduzidos, diz Samir Xaud Estadão Conteúdo 11.08.25 14h37 O presidente da CBF, Samir Xaud, fez a promessa nesta segunda-feira, 11, de apresentar em 60 dias a proposta de um novo calendário para o futebol brasileiro. A principal modificação deve ser a redução dos Estaduais para, no máximo, 11 datas. O cartola falou rapidamente a jornalistas sobre a proposta, sem se aprofundar no assunto, em evento em um hotel no Rio, onde foi discutido o primeiro modelo nacional de Fair Play Financeiro a ser introduzido no futebol brasileiro. Em maio, ele havia dito que o foco quanto às mudanças a partir do ano que vem será enxugar as datas dos Estaduais para tornar menos desgastante o calendário, alvo de constantes reclamações de técnicos e jogadores, que reivindicam período de descanso maior entre as partidas. A proposta será apresentada para análise dos clubes e federações, mas, segundo disse Xaud recentemente, não há mais discussões. "Não tem negociações, serão 11 datas", afirmou. "O calendário brasileiro é muito cheio. Se não fizermos a redução, não vamos conseguir cumprir as tabelas". O presidente entende que os Estaduais vão ter de se adequar às normas da CBF e que a provável alteração é benéfica a todos os envolvidos, sobretudo em 2026, ano da primeira edição ampliada da Copa do Mundo, com 48 seleções. Nesta temporada, os Estaduais foram disputados com, no máximo, 16 datas, caso do Paulistão. Foram disputados com início mais cedo por causa do Mundial, a partir de 12 de janeiro, e encerrados em 27 de março. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol CBF estaduais Samir Xaud COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Campeão com o Paysandu, lateral encerra a carreira de jogador após 16 anos O lateral-esquerdo Bruno Collaço informou em sua rede social que pendurou as chuteiras 11.08.25 20h48 Copa da Juventude Remo conquista títulos no sub-10 e sub-18 da Copa da Juventude Equipes venceram finais disputadas na Arena Águia, em Ananindeua 11.08.25 18h06 SÉRIE B Marrony comemora primeiro gol pelo Remo e mira retorno ao G4 da Série B 'Tô adaptado e quero ajudar' Atacante marcou na vitória sobre o América-MG e destaca confiança no trabalho do técnico António Oliveira 11.08.25 16h55 Adrenalina Baiano - o arquiteto das emoções sobre duas rodas Ele é construtor de pistas de motocross e transformou a paixão em profissão. 11.08.25 14h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Campeão com o Paysandu, lateral encerra a carreira de jogador após 16 anos O lateral-esquerdo Bruno Collaço informou em sua rede social que pendurou as chuteiras 11.08.25 20h48 Futebol Futebol paraense pode ter até cinco novos estádios em 2024; veja quais são Dessas obras, previstas para serem entregues ano que vem, duas dizem respeito a estruturas construídas do zero. As demais são praças esportivas que estão sendo reformadas. 25.02.23 14h00 FUTEBOL Caça-Rato 'cutuca' o Remo e diz que se arrepende de ter jogado no Leão: 'Não me pagou' Jogador de 36 anos vestiu a camisa do Remo em 2015, na administração do presidente Pedro Minowa 23.09.22 11h36 COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA Emelec x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (28/06) pela Libertadores A partida começa às 19h15, no Estádio George Capwell, em Guayaquil, Equador 28.06.22 14h15