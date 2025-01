CBF faz alerta sobre falsa venda de ingressos para a Supercopa em Belém e aciona Justiça

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fez um alerta aos torcedores interessados em assistir à grande final da Supercopa Rei, que será disputada entre Botafogo e Flamengo, em Belém. Na manhã desta terça-feira (7), o órgão publicou uma nota em que destaca que a venda de ingressos ainda não foi iniciada e que nenhum site foi autorizado a comercializar as entradas para o jogo.

"A CBF adverte os torcedores que a venda de ingressos para a final da Supercopa Rei ainda não foi iniciada. A abertura da comercialização dos ingressos será anunciada pela entidade em breve nos seus veículos oficiais de comunicação, como é de praxe", anunciou a CBF.

A instituição afirmou ainda que está em contato com o jurídico para tomar as medidas necessárias contra os sites que estão fraudando a venda de ingressos.

"A CBF já está tomando medidas judiciais contra os sites fraudadores que anunciam a suposta venda de ingressos", completou.

A final da Supercopa Rei será disputada pela primeira vez no Pará, no estádio Mangueirão, em Belém. O jogo está marcado para ocorrer no dia 2 de fevereiro. A decisão reúne o campeão da Copa do Brasil, Flamengo, e o atual campeão brasileiro, o Botafogo.

Há muita expectativa para o duelo, que abre oficialmente a temporada de 2025 do futebol nacional, no entanto, é preciso ter cuidado na hora de adquirir pacotes e ingressos em sites.

Ainda não há uma previsão oficial sobre o início da venda das entradas. Conforme foi informado pela CBF, as informações sobre a comercialização dos ingressos serão divulgadas pela instituição e clubes, por meio das redes e canais oficiais.