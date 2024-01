CBF diz que Carlos Alberto Parreira faz tratamento contra linfoma de Hodgkin há quatro meses

O ex-técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira, está realizando tratamento contra um linfoma de Hodgkin desde meados de setembro de 2023. Ele esteve no comando da Canarinho na conquista do tetracampeonato mundial em 1994. A informação divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol.

Em nota, a CBF falou sobre o estado de saúde do ex-técnico. A entidade diz que o pronunciamento foi em conjunto com os familiares do veterano. No tratamento quimioterápico que tem feito, aos 80 anos, Parreira tem apresentado "excelente resposta".

Parreira está realizando tratamento no Hospital Samaritano. A equipe médica do hopital e os parentes do veterano estão positivos em relação ao tratamento, já que ele "segue evoluindo positivamente aos tratamentos".

O linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer raro, mas que tem cura. A doença se inicia no sistema linfático, e os sintomas se manifestam geralmente no pescoço e no tórax. Não foi informado o estágio da doença.